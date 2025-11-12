Sesé celebra su 60 aniversario premiando el compromiso, el talento y la solidaridad en el Teatro Real de Madrid

Sesé celebró este martes su sesenta aniversario en un acto que reunió a diferentes personalidades del ámbito empresarial, así como a representantes institucionales como la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, entre otras autoridades.

Durante la celebración que tuvo lugar en el Teatro Real, la compañía agradeció el apoyo mostrado por todos los colaboradores y entidades que forman parte de su historia e hizo entrega de los II Premios Fundación Sesé.

Alfonso Sesé, presidente de Sesé, indicó que "tan importante es recordar el camino que hemos recorrido en estos sesenta años como mantener siempre la mirada fija en el futuro. La voluntad constante por aportar valor con nuestras soluciones y el compromiso firme con todos aquellos que nos acompañan nos han permitido llegar hasta aquí y seguirá siendo la base de nuestra esencia para transformar la cadena de suministro del futuro".

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Pilar Alegría, quiso felicitar a la compañía por su trayectoria y por haber sabido crecer hasta convertirse en una multinacional con presencia en 16 países y casi 15.000 empleados, sin perder su carácter de empresa familiar ni sus raíces aragonesas.

"Una parte del presente optimista del Aragón de hoy ha sido posible gracias a la modernización de su sistema productivo, liderado por empresas como Sesé, que han apostado por la innovación y la sostenibilidad sin renunciar a su compromiso social. Sesé es un ejemplo de cómo la transformación empresarial puede ir de la mano de los valores humanos. A través de sus acciones y la labor de su Fundación, ha demostrado ser una empresa con alma, comprometida con las personas vulnerables y con la creación de oportunidades, una forma de entender la empresa que contribuye a construir una sociedad más justa y cohesionada", añadió.

II Premios Fundación Sesé

El acto de aniversario también tuvo espacio para la entrega de la segunda edición de los II Premios Fundación Sesé, iniciados en 2023, que reconocen el esfuerzo de personas y entidades por mejorar la vida de las personas, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad.

La presidenta de la Fundación Sesé, Ana Sesé, recordó que "estos premios reconocen a quienes, con generosidad y compromiso, trabajan para crear una sociedad más digna, solidaria y prometedora. Gracias a los premiados de esta segunda edición por recordarnos que los grandes cambios comienzan con gestos concretos y por demostrar que es posible construir un legado que trascienda generaciones".

Los premiados tras recibir los galardones. E.E.

El Premio Compromiso de esta segunda edición recayó en Amazon Web Services por la apuesta de la compañía con el territorio aragonés a través de una de las mayores inversiones tecnológicas de la última década, que generará empleo, innovación y oportunidades de futuro en la región, además de convertir a Aragón en un referente de la transformación digital.

El Premio Talento fue concedido a Carlos Martin, doctor en Medicina y líder del desarrollo de la primera vacuna española contra la tuberculosis. El patronato de la Fundación Sesé reconoce a través de su elección su amplia trayectoria científica, así como su compromiso con la salud global y su vocación de servicio al bien común.

Por último, el Premio Alianzas ha recaído en la 8º Zona de la Guardia Civil, por encarnar los valores de cooperación, ayuda mutua y vocación de servicio, aplicados, entre otras iniciativas, en su continuada colaboración conla Fundación Sesé, especialmente en iniciativas solidarias como la Sesé Bike Tour.

El patronato de la Fundación Sesé ha valorado su contribución activa en la construcción de un futuro más justo, inclusivo y lleno de oportunidades.