Forestalia salta al ‘boom’ de los centros de datos con la segunda mayor inversión de Aragón: 12.000 millones de euros

La aragonesa Forestalia va a sumarse a la macroexpansión de centros de datos en Aragón con tres nuevas instalaciones en la provincia de Zaragoza, en las localidades de Alfamén, Botorrita y Magallón. Será la segunda mayor inversión de la historia de la Comunidad, con un presupuesto de más de 12.000 millones de euros, solo por detrás de la anunciada por Amazon Web Services.

La compañía energética, de capital aragonés , tiene previsto crear alrededor de 3.000 empleos directos cuando los centros de datos estén a pleno rendimiento, lo que se espera a partir de 2030, y otros 4.000 cada año durante su construcción.

Los planes de Forestalia pasan por iniciar la construcción de las infraestructuras eólicas y fotovoltaicas en 2026 y que los centros de datos estén operativos en una primera fase en 2030, lo que le urge a presentar a toda velocidad todos los planes y proyectos para acelerar los trámites administrativos.

La principal diferencia de este proyecto está relacionada con el autoconsumo de energía. La compañía, que nació al albur de la expansión de renovables, ya cuenta con los puntos de conexión a la red eléctrica y va a poner en marcha el centro de datos con un 50% de autoconsumo con un plan de infraestructuras eólicas y fotovoltaicas.

Fernando Samper, dueño de Forestalia, junto a la vicepresidenta de Aragón, Mar Vaquero E. E.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha abrazado este proyecto que llega, dice, en un "momento histórico" que lleva a la Comunidad a recibir inversiones por 70.000 millones de euros. "No hay otra comunidad en todo el sur de Europa que en tan poco tiempo haya anunciado tal cantidad de proyectos", ha apuntado.

"La transformación de Aragón es inédita. Es el periodo de mayor riqueza y bonanza de muchísimas décadas y siglos. Aragón va a tirar del carro y va a ser el motor del país, y va a necesitar gente para trabajar en estas infraestructuras tecnológicas", ha subrayado Azcón.

El Gobierno aragonés ha aprobado la Declaración de Interés General y Autonómico (DIGA), que es el paso previo al PIGA que le permitirá acelerar todos los pasos administrativos necesarios para que el proyecto sea una realidad.

Con este Proyecto Búfalo, al que le falta cerrar el socio tecnológico, Aragón se consolida como uno de los principales nodos de centros de datos de España y el sur de Europa, con cerca de una treintena de proyectos. Y Azcón quiere más. "Los centros de datos se van a hacer donde se les permita construirlos, pero se van a construir. Se harán en unos sitios u otros. Si conseguimos que esas oportunidades vengan a Aragón, estaremos acertando", ha remarcado.

Esta expansión de centros ha generado un intenso debate sobre los consumos de energía y agua, aunque Azcón da por cerrada cualquier problemática con los recursos hídricos. "Todos los centros de datos que se proyectan vienen con sistema de refrigeración avanzados. El consumo de agua que estos proyectos es prácticamente imperceptible. Es la opinión de la CHE. El debate del agua está superado. Estoy convencido de que eso no va a ser un problema", ha afirmado.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.