GLS moverá hasta 16.000 paquetes cada hora desde su nueva nave en Zaragoza: "Es una ubicación privilegiada"

La compañía GLS ya ultima la construcción de su nuevo ‘hub’ logístico en la Plataforma Logística de Zaragoza. Esta empresa dejará la planta que actualmente disponen en la Ciudad del Transporte y se trasladarán a unas nuevas instalaciones más modernas y con la última tecnología, en las que alcanzarán el centenar de trabajadores, unos 40 más de los que disponen a día de hoy.

Esta nueva nave, construida por parte de Montepino, constará de unos 7.000 metros cuadrados y tendrá espacio para recoger la carga de 35 camiones y entregarla a 65 furgonetas. Está previsto que entre en funcionamiento la próxima primavera, y alcance su pleno rendimiento para la campaña del Black Friday y la Navidad del 2026.

En total, la construcción de esta nueva nave supone una inversión de 21 millones de euros, de los que 11 son a cargo de Montepino para levantar el edificio y los otros 10 son de la nueva maquinaria de GLS.

Con esta nave, la compañía logística podrá duplicar su actual capacidad en la Ciudad del Transporte, y será la tercera nave más importante de GLS en España, después de Madrid, que mueve 60.000 paquetes a la hora, y Barcelona, con 22.000.

Construcción de la nave de GLS en Zaragoza Raúl Gascón E. E.

“Zaragoza para nosotros es una plaza muy importante por su ubicación física. Estamos a 300 kilómetros de Valencia, de Madrid, de Barcelona o de Bilbao y, desde el punto de vista de la logística, es una ubicación privilegiada”, ha subrayado Roberto Martínez, director de GLS.

Una de las claves de este nuevo ‘hub’ logístico es su automatización. La maquinaria de última tecnología que se instalará permite diferenciar tres tipologías de paquetes: pequeños, medianos e irregulares.

Trabajadores de EIGO Construcciones en el nuevo 'hub' logístico de Zaragoza Raúl Gascón E. E.

“Esta instalación básicamente está para cruzar paquetes que van de orígenes a destinos, que se cruzan aquí y luego también para salir a distribuir con furgonetas a lo que es la zona de Zaragoza, alrededores, provincia y Aragón”, ha subrayado Martínez.

La construcción de la nave ha corrido a cargo de la aragonesa Montepino, del grupo Valfondo, que sigue desarrollando proyectos logísticos de última generación por el territorio aragonés. Los trabajos los está realizando la también aragonesa EIGO Construcciones.

Representantes de GLS, Valfondo y EIGO Construcciones visitan las obras del 'hub' logístico Raúl Gascón E. E.

“Tienes que coordinarte muy bien con el usuario, porque él tiene que instalar todo su equipamiento y clasificador de paquetería, a la vez que tú estás construyendo el edificio. Es una labor de coordinación muy grande”, ha explicado Juan José Vera, CEO de Valfondo.

El ‘hub’ aspira a la certificación medioambiental LEED Platinum e incorporará paneles fotovoltaicos que cubrirán el 20% del consumo eléctrico, sistemas que permitirán ahorrar hasta un 45% de agua, 38 puntos de recarga para vehículos eléctricos y materiales que reducen el impacto térmico.

“El consumo energético es un aspecto muy importante, pero no debemos quedarnos solo en qué consume. Tenemos que hablar de cómo se relaciona con sus usuarios, cómo vive la gente que está dentro del inmueble o la contaminación lumínica. Es un concepto muy global”, ha detallado Vera.

Esta nave cubre una de las últimas parcelas disponibles en Plaza, que ya está al borde del lleno casi 25 años después de su puesta en funcionamiento. El objetivo del Gobierno de Aragón es atraer a las empresas hacia otras plataformas del territorio. “Tenemos un catálogo de los suelos para explicarles a los futuros inversores qué suelos cumplen los requisitos que pueden requerir en función de su estrategia de negocio”, ha destacado Raquel Campos, directora de Planificación Estratégica y Logística.