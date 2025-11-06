Microsoft formará en Zaragoza a sus propios técnicos de centros de datos: "Son empleos que no hay en España"

Microsoft dará formación en sus centros de datos a los futuros técnicos que gestionarán sus nuevas infraestructuras de Zaragoza. La compañía tecnológica recibirá en próximas semanas el visto bueno inicial a su proyecto de campus en el entorno de la capital aragonesa, y ya planifica asuntos clave como la formación de los trabajadores.

Así lo ha dado a conocer la compañía durante una visita del presidente de Aragón, Jorge Azcón, al centro de formación que Microsoft tiene en Virginia, como parte del viaje con el que el Gobierno autonómico quiere reforzar su apuesta por la atracción de centros de datos y socios tecnológicos.

Es este centro de formación el que Microsoft planea añadir a sus centros de datos, incluso con prácticas en las mismas instalaciones. “Similar a lo que vemos aquí, se va a replicar en Aragón. Tenemos varios proyectos en marcha y la idea es colaborar con las instituciones para hacer este punto de alineamiento curricular y facilitar formación práctica y teórica a alumnos de FP”, ha explicado Ana Liesa, responsable de relaciones comunitarias de Microsoft España.

En concreto, Microsoft requerirá entre 27 y 40 perfiles profesionales para construir y poner en funcionamiento sus instalaciones, desde electricidad, frigoristas, mantenimiento general hasta otros perfiles como técnico de centros de datos o infraestructura crítica.

“Desde Microsoft, estamos trabajando en tres áreas, despertar talento tecnológico en edades muy tempranas, capacitando en IA a todo el conjunto de la población aragonesa, e iniciativas para formar a los próximos técnicos de centros de datos”, ha añadido Liesa.

Ante ello, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, reconoce que va a ser necesario hacer un “esfuerzo muy importante” en la formación en áreas como electricidad, mecatrónica y mecánica.

“Solo el proyecto de Microsoft significa 300 nuevos puestos de trabajo. Hay que cambiar la formación porque son empleos que hasta ahora no teníamos en nuestro país”, ha resaltado el presidente aragonés.

Microsoft construirá tres centros de datos en La Muela, Villamayor de Gállego y Zaragoza, junto a Puerto Venecia. La compañía recibirá antes de fin de año la aprobación inicial al PIGA, antes de pasar a información pública y resolver las alegaciones que reciba, con el objetivo de comenzar a lo largo de 2026.