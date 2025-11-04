Volveremos se adelanta al Black Friday: los descuentos regresan mañana miércoles a Zaragoza y los pueblos adheridos

Volveremos se adelanta este año al Black Friday con descuentos desde mañana miércoles en Zaragoza y otros 60 municipios de la Comunidad.

La campaña busca animar desde ya las ventas del pequeño comercio. La propia vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado que serán cerca de 3.000 los comercios en los que se pueda generar saldo cada miércoles y viernes hasta agotar presupuesto.

El dinero que se consiga se podrá gastar hasta el 31 de diciembre, una oportunidad que muchos aprovecharán para hacer más llevadera la tarea a Papá Noel y los Reyes Magos o para abaratar el ticket de la compra.

La herramienta se creó en Zaragoza en los peores momentos de la pandemia para ayudar a estos negocios y ha sido capaz de replicar su éxito en municipios de mucho menor tamaño. Tanto que desde el Gobierno de Jorge Azcón lo ven como un elemento “cohesionador y vertebrador” del territorio.

Según las estimaciones del Ejecutivo autonómico, el programa llega ya al 80% de la Comunidad, con un importante impacto en la economía local y, especialmente, en el sector comercial.

“Una luz encendida en una de esas calles de cualquiera de nuestros municipios donde ya prácticamente no queda nada a ciertas horas de la noche es siempre una luz de esperanza donde puede haber una conversación, además de una compra”, ha dicho la titular de Economía en Calanda, donde hay 16 comercios adheridos.

Hasta el momento se han generado 50 millones de euros en ventas, y todo apunta a que el impacto de este 2025 podría ser mayor que el de 2024.

La voluntad de la DGA es que Volveremos se siga ampliando a más municipios y ofrezca oportunidades no solo a los comercios, sino a las propias asociaciones del sector.