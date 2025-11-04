Alcampo destina parte de las ventas de One Two Fun a apoyar la investigación de la Unidad CRIS Contra el Cáncer

Alcampo refuerza su compromiso con la Fundación CRIS Contra el Cáncer poniendo en marcha una acción destinada a recaudar fondos para la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil del Hospital Universitario La Paz, donde se tratan niños y niñas que no responden a tratamientos convencionales.

Desde el 4 de noviembre de 2025 hasta el 7 de enero de 2026, Alcampo donará el 1 % de las ventas de todos los juguetes de su marca exclusiva One Two Fun así como 2 euros por cada peluche Julio o Julia vendido, también de la marca One Two Fun.

Alcampo lleva, con ésta, cuatro temporadas destinando 2 € por cada venta de su emblemático castor Julio, que este año se convierte en superhéroe, y por primera vez se une Julia, una superheroína, invitando a pequeños y mayores a convertirse en héroes de la investigación.

One Two Fun, la marca de juguetes exclusiva de Alcampo, cuenta con más de 800 referencias que incluyen muñecos, juegos de mesa, construcciones, vehículos, juguetes deportivos y peluches, entre otros.

La marca nace con la misión de que los más pequeños disfruten de un juego sin fin gracias a productos de calidad, accesibles, resistentes, sorprendentes y, sobre todo, diseñados para potenciar la diversión al máximo.

Con su acción con CRIS Contra el Cáncer, Alcampo refuerza una colaboración que mantiene desde 2019 y que ya ha permitido destinar más de 400.000 € a proyectos de investigación contra el cáncer infantil apoyando el desarrollo de tratamientos innovadores.

Cáncer infantil y Unidad CRIS

Los cánceres infantiles representan la principal causa de muerte por enfermedad en menores de 14 años en Europa, con 6.000 fallecimientos anuales. En España, cada año mueren alrededor de 200 niños y adolescentes, mientras que entre 1.500 y 1.600 son diagnosticados. Aunque la supervivencia global supera el 80 %, muchos menores no responden a los tratamientos tradicionales o presentan recaídas, lo que hace imprescindible la investigación de terapias avanzadas y personalizadas.

La Fundación CRIS Contra el Cáncer creó en 2018 la pionera Unidad CRIS de Investigación de Terapias Avanzadas en Cáncer Infantil, liderada por el doctor Antonio Pérez, donde se han tratado ya 1.000 niños y niñas. Esta unidad combina la investigación más puntera con ensayos clínicos para desarrollar tratamientos personalizados, como las terapias CAR-T, que utilizan células del sistema inmunitario modificadas para detectar y destruir células tumorales.

La colaboración público-privada es esencial en la lucha contra el cáncer, ya que los recursos públicos no siempre cubren la creciente necesidad de financiación para proyectos de vanguardia.

Castor Julio y Julia, los superhéroes que invitan a pequeños y mayores a convertirse en héroes de la investigación. Alcampo

Carlos Pedreira, Director General de Alcampo indica: "Nuestra colaboración con la Fundación CRIS financia directamente la investigación, que es la única vía para luchar contra el cáncer y ofrecer tratamientos a los niños y niñas que no responden a las terapias convencionales. Cada juguete One Two Fun vendido contribuye a proyectos pioneros que buscan soluciones reales".

El doctor Antonio Pérez Martínez, pediatra, jefe de Onco-Hematología y Trasplante Hematopoyético, y director de la Unidad CRIS de Terapias Avanzadas en el Hospital Universitario La Paz de Madrid, explica que "el cáncer infantil debe considerarse una enfermedad rara y abordarse con estrategias específicas de investigación y tratamiento. Esto requiere de recursos y para eso necesitamos de la unión entre la ciencia, las instituciones y la sociedad civil. Desde CRIS Contra el Cáncer agradecemos a Alcampo su implicación y compromiso".