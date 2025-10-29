Montal presenta su Catálogo de Navidad 2025, ilustrado por Arturo Elena: selección de bandejas, cestas y lotes de vino

Nacho Montal, María Montal y Arturo Elena, presentan el Catálogo de Navidad 2025 de Montal. E.E

La tienda gourmet Montal ha presentado su esperado Catálogo de Navidad 2025, un referente en Aragón para quienes buscan los mejores regalos gastronómicos de estas fechas.

Este año, el catálogo cuenta con las ilustraciones exclusivas del artista turolense Arturo Elena, que aportan un toque de elegancia y distinción a una de las campañas más emblemáticas de Montal.

El acto de presentación, celebrado en la bodega de Montal, lo condujeron María y Nacho Montal, representantes de la cuarta generación de esta empresa familiar con 106 años de historia, junto al propio Arturo Elena, quien compartió detalles sobre el proceso creativo de las ilustraciones.

Al evento asistieron amigos, representantes del tejido empresarial y social aragonés. Entre ellos, la directora Comercial y de Relaciones Institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Susana Cano.

Arturo Elena y la directora Comercial y de Relaciones Institucionales de EL ESPAÑOL DE ARAGÓN, Susana Cano.

El nuevo catálogo de la Navidad 2025-2026 reúne una cuidada selección de bandejas, cestas y lotes de vino, elaborados con los mejores productos gourmet del mercado.

Una propuesta pensada tanto para regalos personales como empresariales, que combina tradición, calidad y presentación exquisita.

La Navidad para Montal es un momento esencial del año donde se cuida cada detalle, desde la selección de los productos hasta la presentación final de cada lote.

Con esta nueva edición, Montal refuerza su compromiso con la excelencia gastronómica y el buen gusto, invitando a sus clientes a descubrir un catálogo que es, al mismo tiempo, una guía de regalos y una obra de arte ilustrada.

El Catálogo de Navidad 2025 ya está disponible en la tienda física de Montal (Calle Torre Nueva, 29, Zaragoza) y en su página web www.montal.es