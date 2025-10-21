El macrocentro de BonÀrea en Épila, ocho años después: ya está al 25% de su capacidad y prevé finalizarse en 2030

El gigante alimentario BonÀrea continúa dando pasos en su macrocentro logístico e industrial que está levantando en Épila desde hace ocho años. Este complejo ya se encuentra al 25% de su capacidad y prevé finalizarse en 2030, cuando se completarían los 400 millones de euros de inversión y se podrían alcanzar los 4.000 trabajadores que se anunciaron a comienzos de 2017.

Actualmente, el grupo catalán tiene en marcha su gran nave logística desde 2022, aunque todavía a una capacidad de apenas el 25%, con unas 200 personas y una inversión de 223 millones de euros, lo que le sirve para abastecer a 130 tiendas de Aragón, Navarra y La Rioja. Cuando alcance su máximo esplendor, podría transportar productos a un millar de establecimientos.

En paralelo, BonÀrea ha puesto en funcionamiento la nave de frutos secos y el lavadero de cajas, y el próximo mes de abril comenzará a trabajar con la de líquidos con 10 millones de litros de leche al año, que podrían duplicarse. Ahí se incorporarán progresivamente aceites, zumos, bebidas vegetales y agua proveniente del embalse de Yesa.

Cuando se ponga en marcha esta nave de líquidos, entrará también en funcionamiento uno de los grandes secretos del centro industrial: una galería subterránea de 3,5 kilómetros de longitud por la que se transportarán los productos directamente de las naves al punto logístico a través de cintas.

Aunque una de las mayores inversiones se las llevarán los distintos mataderos de rumiantes, pollos, pavos y cerdos, para los que todavía no hay fecha, pero que significarán la mayor llegada de trabajadores al centro industrial.

Además del inicio de los trabajos en la nave de líquidos, está previsto que en 2026 comiencen las obras en la nave de ‘petfoods’, con comida para mascotas, y que se ponga en marcha a los dos años. También está previsto lanzar nuevas actividades en la planta de frutos secos, cargadores eléctricos ultrarrápidos y una zona de cafetería y restauración.

“Lo que queremos hacer desde Épila es replicar el modelo que BonÀrea ha implantado desde Cataluña. Al final, una integración completa, todo el ciclo, desde la producción ganadera, el sacrificio, la elaboración de alimentos y, finalmente, su traslado a los puntos de venta de nuestras tiendas, a la red de supermercados BonÀrea”, ha apuntado Daniel Marsol, director de Comunicación y Marketing de BonÀrea durante una visita de periodistas al macrocentro industrial.

Por ello, la ubicación de Épila es absolutamente estratégica para la expansión de BonÁrea hacia el centro de la península, País Vasco y la Comunidad Valenciana, donde abrirá 14 tiendas en la provincia de Castellón en los próximos meses.

Con este macrocentro, BonÀrea fijará su "segundo corazón" alrededor de un núcleo de 20 millones de habitantes, lo que le permitirá afianzar su expansión por el noreste de la península. "Guissona estaba llegando a su límite de capacidad y no nos servía una ampliación ahí, teníamos que buscar otro sitio, incorporando todas las mejoras del aprendizaje y con la tecnología de 2025", ha señalado Marsol.

Noticia en actualización

Estamos trabajando en la ampliación de esta información. En breve, la redacción de EL ESPAÑOL les ofrecerá la actualización de todos los datos sobre esta noticia.

Para recibir en su teléfono móvil las noticias de última hora puede descargarse la aplicación de nuestro periódico para dispositivos iOS y Android, así como suscribirse para acceder a todos los contenidos en exclusiva, recibir nuestras Newsletters y disfrutar de la Zona Ñ, sólo para suscriptores.