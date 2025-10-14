El embajador de China se compromete con Aragón a intermediar para minimizar los aranceles al porcino

El embajador de China en España, Jing Yao, se ha comprometido a trasladar a Pekín la preocupación que existe en Aragón por los aranceles impuestos al porcino. Desde hace ya un mes, toda la carne de cerdo lleva un gravamen del 20%, adicional al 12% que ya tenían, para su venta en el gigante asiático, y la economía aragonesa es una de las más perjudicadas por la relevancia de la ganadería, sobre todo en la provincia de Huesca.

Así lo han acordado el propio embajador, miembros del Gobierno de Aragón y representantes de las principales empresas, que han mantenido un encuentro en Madrid para abordar el impacto que los aranceles están teniendo en el sector. Solo La Litera Meat ve reducidos los aranceles al 15%, por haber colaborado previamente en las investigaciones anti-dumping llevadas a cabo desde China.

Por el momento, estos aranceles son una medida provisional que durará hasta diciembre, si bien lo que ocurra de ahí en adelante es una incógnita que limita las actuaciones de las empresas. “Queremos encontrar un modo adecuado para meditar o evaluar sus dificultades en su negocio con China”, ha señalado el embajador.

Desde el Gobierno de Aragón reconocen la “receptividad” del embajador a mantener este encuentro para tratar de “dilucidar” el margen de negociación para reducir los aranceles. “Sentimos que hay un desequilibrio entre el impulso a las relaciones comerciales con China en materias como la tecnología o la energía y el impacto de los aranceles al porcino”, ha transmitido la vicepresidenta, Mar Vaquero, acompañada del consejero de Agricultura, Javier Rincón.

Por ello, el Gobierno aragonés valora la “predisposición” de Jing Yao a trasladar esta preocupación a Pekín para seguir avanzando de la mano de las empresas en la mejor solución posible. “Se valora el trabajo, la lealtad, el riguroso ambiente que ha habido siempre en las relaciones comerciales. Hemos trasladado un mensaje de unidad con las empresas”, ha resaltado Vaquero.

No en vano, en el primer semestre, Aragón exportó a China mercancía por valor de 221 millones de euros, de los que 150 millones eran carne de cerdo, es decir, más del 67% del total. En comparación, España vendió en el gigante asiático casi 4.000 millones de euros, de los que solo el 15% -unos 582 millones- correspondía a la industria porcina. Es decir, una cuarta parte de la carne de cerdo española que se vende en China se produce en Aragón.

Desde el sector valoran la “buena voluntad” para abordar esta cuestión desde la embajada de China. “El sector porcino es estratégico para ellos, y hemos demostrado a lo largo de estos años que los productos españoles encajan perfectamente en ese modelo de calidad, de trazabilidad y seguridad alimentaria”, ha afirmado Alberto Herranz, director general de Interporc.