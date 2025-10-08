La aragonesa Ñaming apuesta por Zaragoza con 60 nuevos trabajadores: "Nuestro propósito es seguir creciendo"

La empresa aragonesa Ñaming ha concluido las obras de su nueva nave en Mallén con la que incrementará un 30% la capacidad de producción y aumentará su plantilla en 60 personas.

Esta nueva instalación permitirá afrontar la necesidad que tiene la empresa de incrementar su capacidad productiva y ha supuesto un desembolso de 2,1 millones de euros, a los que hay que agregar 2 millones de euros adicionales para la adquisición de maquinaria. Con ello construirán un obrador completamente independiente, refrigerado y diseñado para integrarse en la certificación de calidad International Featured Standards.

Esta nave contará con salas de almacenamiento para materias primas refrigeradas y panes, así como con una zona productiva con capacidad para cuatro nuevas líneas que permitirán un incremento notable en la planta de Mallén. Asimismo, dispondrá de vestuarios, comedor para el personal y muelles de carga.

Y los planes de futuro van a más. A los 8 millones de euros de inversión de los últimos tres años para la ampliación y nuevas líneas de producción, se suma también el propósito de continuar la senda de crecimiento con una nueva ampliación que podría duplicar la extensión actualmente existente, así como la capacidad de producción y también el número de puestos de trabajo.

“Nuestro propósito es seguir con la senda de crecimiento de nuestro modelo de producción basado en productos casual-food, que sólo en la planta zaragozana nos permite producir 40 millones de unidades y realizar un total de 200.000 entregas en un solo año, suponiendo un 54% de la cuota de mercado en 2024”, ha especificado el director general de Ñaming, Jorge Miranda.

Para la fábrica, la planta de Mallén es “estratégica” para poder fabricar más de 200 referencias distintas, una cifra en constante evolución con el lanzamiento anual de 30 nuevas recetas. De esta manera consiguen que más de 200.000 personas consuman a diario estos productos y que estén presentes en más de 40.000 puntos de venta.

La vicepresidenta del Gobierno de Aragón, Mar Vaquero, y el consejero de Agricultura, Ganadería y Alimentación, Javier Rincón, han visitado este miércoles las instalaciones de la empresa en Mallén, calificándola como un “ejemplo de éxito”. Su presencia en Mallén ha permitido transformar oportunidades en empleo y desarrollo, fijando población, atrayendo talento, generando riqueza y demostrando que el Aragón rural puede ser tan competitivo como cualquier entorno urbano”, ha señalado Vaquero.

Para Rincón, las empresas aragonesas son un “ejemplo de innovación, sostenibilidad y arraigo territorial”. Para acompañarles en esa transformación, el Gobierno de Aragón ha convocado un plan ayudas a la industria agroalimentaria, dotado con 18,57 millones de euros que busca impulsar proyectos de digitalización, innovación e internacionalización. “Apoyamos a quienes transforman lo que producimos en Aragón”, ha aseverado el consejero.

En la actualidad, este sector representa el 10% del PIB aragonés y genera más de 20.000 empleos directos. Además, la agroindustria aragonesa ha multiplicado por cuatro el valor de sus exportaciones en la última década, alcanzando los 3.713 millones de euros en 2024, un 5% más que el año anterior.