La empresa aragonesa Torresburriel Estudio lanza Danok, un nuevo ecosistema de talento digital

La consultora aragonesa Torresburriel Estudio, especializada en diseño y experiencia de usuario (UX), es una de las piezas clave en el lanzamiento de Danok, un nuevo ecosistema de talento digital que se presenta este martes en Madrid.

Este proyecto, que cuenta con un destacado protagonismo aragonés, une a nueve compañías independientes con un ADN compartido: resolver desafíos de negocio complejos a través de la colaboración y la excelencia.

La red nace para ofrecer un nuevo modelo de agencia que combina la agilidad y especialización de las empresas de nicho con la solvencia y capacidad de una gran corporación. Desde su sede en Zaragoza, Torresburriel Estudio aporta a Danok una consolidada trayectoria internacional, siendo además la única empresa española en formar parte de UXalliance, la mayor red global de consultoras de experiencia de usuario.

“Danok es la respuesta a un mercado que pide soluciones más integrales y honestas. Hemos unido nuestro talento para crear un modelo basado en la inteligencia colectiva, donde la agilidad de los especialistas se encuentra con la solidez de una gran organización para resolver retos de negocio reales”, afirma Daniel Torres Burriel, CEO de la firma zaragozana Torresburriel Estudio.

Las nueve compañías que conforman este ecosistema son: Caronte, Geotelecom, Kuik, Lin3s, SDi Group, Seobide, Torresburriel Estudio, Wegetit y Workaholics. Su modelo colaborativo permite abordar proyectos complejos desde un enfoque integral y altamente especializado.