Azcón compensaría las bajadas fiscales propuestas a Vox con la recaudación del Impuesto a la Banca

Durante el pasado Debate sobre el Estado de la Comunidad, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ofreció a Vox rebajas de impuestos valoradas en 50 millones de euros para conseguir su apoyo a los presupuestos de 2026. Desde el PP no contemplan ofrecer pactos individuales, sino que lo vinculan a un apoyo total a las nuevas cuentas.

Para cuadrar los números, desde el Gobierno aragonés se guardan un as bajo la manga. Y es que a partir del próximo año comenzará a ingresar el conocido como Impuesto a la Banca, que se comenzó a implantar en 2024, pero será en 2026 cuando el dinero comience a llegar a las comunidades. Se estima que, para las arcas autonómicas, supondrá unos ingresos de 60 millones de euros.

En un principio, este impuesto, que grava los beneficios o márgenes de interés y comisiones de las entidades financieras, iba a ser de recaudación estatal, pero finalmente se cedió a las comunidades, repartiéndose según el PIB. Así, el Gobierno de Jorge Azcón suma un nuevo margen con el que poder aplicar las rebajas fiscales, que en ningún caso superarían esos 60 millones de euros.

Así lo ha confirmado este lunes el director general de Tributos, Francisco Pozuelo, quien ha desgranado las previsiones de ingresos que incluirá el techo de gasto cuando sea aprobado y llevado a las Cortes de Aragón. En concreto, fija las entregas a cuenta del Estado, de forma provisional, en 5.267 millones de euros, más 214 millones de la liquidación del sistema de financiación de 2024 y entre 715 y 740 millones de los impuestos propios y cedidos.

Entre esas medidas fiscales, las más importantes serían las deducciones por compra de vivienda con varias posibilidades: que sea en municipios de menos de 3.000 habitantes; que sea familia numerosa; o por parte de personas con discapacidad, víctimas de violencia de género y jóvenes.

Asimismo, el presidente Azcón anunció, de nuevo, la bonificación del grupo II para Sucesiones, que supondría una merma de ingresos de entre 30 y 35 millones de euros, siguiendo la media de los últimos años, y teniendo en cuenta que durante el primer semestre del año suele recaudarse por fallecimientos del año anterior.

Además, el próximo año se abordarán nuevas medidas en el IRPF enfocadas a la protección de familias monoparentales o numerosas, incrementando las deducciones por nacimiento o adopción del tercer hijo. También aumentarán los beneficios fiscales para cubrir gastos de guardería, libros de texto, material escolar o clases de refuerzo.

Desde el PSOE han criticado los anuncios de rebajas fiscales, al entender que no son “nada progresivos” y que no benefician “ni al 1%” de la población. Mientras, Vox ha cuestionado que el PP vea “positivo” que se recaude más, ya que “se detrae de quienes lo ganaron, como trabajadores, empresarios, agricultores o emprendedores”.