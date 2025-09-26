Yao Jing, embajador de China en España: "Estamos dispuestos a convertir a Zaragoza en el destino de la transición verde"

“El Gobierno chino está dispuesto a convertir a Zaragoza en destino para esta transición verde”. Así de contundente se ha mostrado el embajador de China en España, Yao Jing, acerca de las potencialidades de Aragón para convertirse en un referente que atraiga a empresas del gigante asiático para reforzar el sector de la automoción y su transición hacia la movilidad sostenible.

De hecho, Yao Jing ha puesto en valor el “entorno muy agradable” y las políticas “muy favorables” que se han puesto en marcha en Aragón y en el conjunto de España. “Tanto el Gobierno español como el de Aragón prestan atención a la transición verde, que es muy importante para albergar coches eléctricos y enfrentarnos a los cambios climáticos”, ha subrayado el embajador.

Igualmente, Yao Jing ha reconocido la “visión internacional” que tienen los empresarios aragoneses a la hora de implantar sus negocios. “Estoy convencido de que los empresarios chinos podríamos recibir una buena voluntad y un buen entorno agradable para invertir en Zaragoza”, ha añadido.

El embajador de China ha acudido este viernes a Zaragoza a presidir la 7ª Noche de la Automoción organizada por el clúster CAAR, y que reúne a más de 500 empresarios y directivos de un sector clave en la Comunidad. Este año, como novedad, se pretende reivindicar a Aragón como destino industrial de inversiones chinas, por lo que ha habido una importante presencia de dirigentes asiáticos en el Palacio de Congresos de la capital aragonesa.

En la gala, se ha otorgado una mención especial al embajador por construir puentes entre China y Aragón y su apoyo para que empresas chinas se instalen en la Comunidad.

El presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha ejercido de anfitrión del embajador de China en la ciudad, resaltando la importancia que va a tener la gigafactoría de baterías de Stellantis y CATL para la transformación del sector. “No hay ninguna otra región en la que se esté construyendo no solamente una gigafactoría, sino que además todo indica a que se pueda empezar a producir un número importantísimo de vehículos de una marca china”, ha destacado, en referencia a la producción de modelos de Leapmotor en Figueruelas.

No en vano, la automoción aragonesa ya emplea a 34.000 personas y factura 12.000 millones de euros al año, y ahora se verá reforzada con la instalación de la gigafactoría. “Si miramos al Reino Unido, a Bélgica o a otros países que están cerrando fábricas completas, hoy en Aragón hablamos de incrementar la producción. Las empresas chinas saben que producir en Aragón es un símbolo de éxito”, ha subrayado Azcón, que también ha sido reconocido por el CAAR en la Noche de la Automoción.

Y podría no quedarse aquí, porque el presidente del CAAR, Benito Tesier, no ha dudado de que todavía queda un “largo recorrido” que “no se ha explorado todavía en todo su potencial”. “Cuando se establecen puentes, son de dos direcciones, y las empresas aragonesas tienen que conquistar los mercados asiáticos y ser un vector importante en la automoción del futuro”, ha reivindicado.

Desde el Clúster de Automoción de Aragón se ha premiado también al centro de investigación CIRCE por su apuesta por el I+D+i; a las empresas Schmitz Cargobull, Fersa Bearings y Serma; y a Jorge Blanchard, director general del grupo CEFA.