Hasta el 17 de octubre se pueden presentar candidaturas a los Premios Empresa Calatayud en su segunda edición

El jueves 6 de noviembre se entregarán los Premios Empresa Calatayud en su segunda edición. En la mañana de ayer se presentaron estos galardones a los que ya pueden presentarse empresas de toda la comarca Comunidad de Calatayud. El plazo termina el 17 de octubre.

El director general de CEOE Aragón, Jesús Arnau, que junto con Ayuntamiento de Calatayud y con Calatayud Empresa promueven esta convocatoria, animaba a participar en esta iniciativa, resultado de "la colaboración público privada".

Lo más importante, decía, es que Calatayud y la comarca han vuelto a impulsar una asociación muy dinámica con más de 54 empresas ya adheridas a Calatayud Empresa. Arnau afirmaba que el Ayuntamiento de Calatayud es "cercano a las empresas, próximo al desarrollo socioeconómico y liderado por alguien que se lo cree y que trabaja por ello".

Requisitos de los candidatos

A los Premios Empresa ya se pueden presentar negocios de cualquier actividad y tamaño. Hay que cumplimentar un formulario al que se accede desde este enlace.

Son dos los reconocimientos Premio Empresa y Premio a la Innovación. En ambos casos los candidatos tienen que expresar su interés y exponer la trayectoria y motivos que les hacen merecedores de estos galardones.

Los requisitos para formar parte de esta convocatoria son tener sede social y/o actividad en la comarca, fundamentar en la presentación de la candidatura, la adecuación, trayectoria y actuaciones para optar al galardón, y atesorar una trayectoria empresarial caracterizada por el buen gobierno y vinculación al desarrollo socioeconómico de Calatayud y de Aragón. Adicionalmente, el jurado podrá valorar la concesión de un reconocimiento extraordinario en alguna categoría adicional.

El concejal de Promoción Económica y Desarrollo Local, Arturo Ballano, manifestaba que desde este departamento municipal se impulsan acciones para dinamizar la actividad económica, la innovación y la promoción y es algo que se hace de la mano de la asociación Calatayud Empresa, con quienes hay reuniones periódicas para coordinar todo aquello que las dos partes realizan.

José Manuel Aranda, el primer edil bilbilitano mostraba el agradecimiento a las entidades que junto con la administración local promueven estos premios que dan a conocer el tejido económico de la comarca y el esfuerzo que llevan a cabo quienes crean empleo contribuyendo al desarrollo económico y social.