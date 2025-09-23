Qué se juega Aragón con las inversiones en red eléctrica: proyectos de miles de millones en vilo por el enchufe a la red

La gran revolución que está viviendo Aragón hacia el desarrollo de centros de datos podría toparse con un contratiempo que complique las milmillonarias inversiones previstas en el territorio. Estas instalaciones requieren de una importante cantidad de energía y, para ello, necesitan del visto bueno para su conexión a la red eléctrica, ya sobrecargada.

No en vano, un último informe de la patronal Aelec refleja el estado de colapso de la red eléctrica, que se encuentra al 96% de su capacidad cuando tiene sobre la mesa multitud de proyectos que requerirán un elevado consumo de energía.

El Ministerio para la Transición Ecológica está trabajando en la próxima planificación 2025-2030 y se contempla un incremento de 3,8 GW para centros de datos en toda España, pero desde el Gobierno aragonés se sostiene que esa cantidad apenas cubre los proyectos previstos sólo en la Comunidad. El equipo de Sara Aagensen defiende que, con la ampliación de los límites de inversión, Aragón tendrá capacidad para albergar 6 GW.

Más allá de cifras, la realidad es parte de los macroproyectos de centros de datos anunciados en Aragón no tienen adjudicada la energía que requieren para completar su inversión. El último proyecto anunciado, el de Vantage en Villanueva de Gállego, tiene asignados 90 megavatios de energía a través de Endesa, y espera la aprobación para contar con otros 300 megavatios adicionales.

También desde Amazon Web Services, que ya tiene sus tres primeros centros de datos en marcha, están esperando a los concursos para saber si podrán contar con toda la energía solicitada para su ampliación, que se eleva a 15.700 millones de euros. “Es una buena oportunidad para España y nos consta que va a haber mucha atención a qué proyectos son más maduros y van a dejar más beneficios al territorio. Amazon Web Services está intentando hacer los deberes”, explicaba la pasada semana su director de Relaciones Institucionales, David Blázquez.

De forma similar, la dimensión que alcance el centro de datos de ACS y Brenbo Energy también depende de la energía que sea capaz de adjudicarse. Por el momento, ya tienen garantizada la conexión eléctrica con un suministro de 150MW, lo que permite instalar una primera fase de 1.254 millones de euros de inversión en un terreno de 25 hectáreas. Ambas compañías están pendientes de que Red Eléctrica conceda otros 150MW, con lo que el proyecto alcanzaría los 2.500 millones de euros.

En el caso de Samca, la compañía aragonesa, ya tiene los permisos para conectarse a la red eléctrica con 131MW, que podrían ascender a 181MW en una segunda fase y alcanzar los 300 MW en la fase final.

Ante ello, desde el Gobierno aragonés llevan meses alertando de que la resolución de los concursos llega tarde, lo que deja en el aire proyectos milmillonarios en la Comunidad. “Son 14 meses de retraso en los concursos de nudos y todavía no se nos ha sabido decir cuándo van a ser, si dentro de dos, tres o cuatro meses. Eso genera incertidumbre y desazón en las empresas que están pendientes de que se resuelvan esos concursos”, apuntaba este lunes la vicepresidenta, Mar Vaquero, a su salida de la reunión con con el secretario de Estado de Energía, Joan Groizard.