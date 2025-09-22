Sostenible, tecnológico y un eje de investigación: así será el nuevo edificio de Circe en el futuro DAT Alierta

Nació como una idea para convertir a Zaragoza en un referente de la investigación tecnológica y poco a poco va convirtiéndose en realidad. El Distrito Aragonés de Tecnología (DAT) Alierta va tejiéndose y ya tiene una primera imagen de la que será uno de sus edificios más relevantes, el que instalará el centro tecnológico Circe con una inversión pública de 20 millones de euros y que estará listo a finales de 2028.

Serán unas instalaciones que se extenderán a lo largo de una parcela de 6,5 hectáreas en el norte del futuro DAT Alierta, entre las calles Ronda de Boltaña y Las Majas de Goya, por donde circula el tranvía. Ahí se ubicará la sede principal del Circe, que actualmente se divide en varios espacios entre Alfajarín y la zona Expo, y que le permitirá duplicar sus dimensiones y el número de trabajadores.

Estas instalaciones se compondrán de un edificio principal de oficinas, con dos laboratorios industriales y eléctricos a cada lado, en donde se podrá trabajar incluso con autobuses, y que se podrá ampliar en un futuro si las necesidades del centro siguen aumentando.

“Es una reclamación histórica por nuestra parte por el crecimiento que hemos tenido. No solo será el continente adecuado para nuestro contenido, sino que nos permitirá demostrar nuestras tecnologías”, ha apuntado el CEO de Circe, Andrés Llombart.

Recreación de las futuras instalaciones de Circe en el DAT Alierta Circe

En concreto, esta sede incorporará autoconsumo fotovoltaico en tejado y fachada, sistemas de almacenamiento energético, climatización eficiente con geotermia, aerotermia y recuperación de calor o una gestión inteligente mediante sensores IoT e inteligencia artificial. Además, busca ser también un ejemplo de movilidad sostenible, con puntos de recarga para vehículos eléctricos, aparcamiento de bicicletas y conexión directa con tranvía y autobús.

No en vano, Circe ha registrado en los últimos años un crecimiento sostenido en proyectos, contratos privados y personal, hasta contar con más de 300 profesionales y unos ingresos de más de 20 millones de euros anuales. Este avance lo ha convertido en el segundo centro tecnológico español en proyectos de innovación de Horizonte Europa.

El proyecto lo ha conocido este lunes el presidente de Aragón, Jorge Azcón, quien no duda de que el Circe será “uno de los motores” del DAT Alierta. “Será el equipamiento más importante relacionado con la investigación en esta Comunidad. El Circe es el emblema de la investigación empresarial en Aragón y hemos confiado en él para convertirlo en un emblema del DAT”, ha resaltado.

De hecho, el Circe cuenta hoy con trabajadores de 17 nacionalidades distintas, lo que se pretende que sea un ejemplo de la atracción de talento del DAT Alierta. “Queremos atraer talento de toda Europa para potenciar el hub de tecnología, donde la investigación y las empresas serán ejes fundamentales”, ha apuntado Azcón.

Además del proyecto de Circe, también está confirmada la ampliación del ITA o la implantación de oficinas de Siemens, a las que se sumarán otras empresas en las próximas semanas. “Van a venir en cascada. El DAT ha sido una muy buena idea en un momento tecnológico sin igual y el Circe será un motor tecnológico”, ha señalado el presidente aragonés.