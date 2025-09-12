Frente común en Aragón para frenar la siniestralidad laboral: “Cada persona debe ser consciente de los riesgos”

El dramático auge de los accidentes laborales en Aragón durante el verano ha obligado a las instituciones a redoblar su esfuerzo para acabar con esta lacra. En lo que va de año, hasta 27 personas han perdido la vida en la Comunidad, diez de ellos en un mes de agosto que definen como “aciago” y “dramático”.

Ante ello, Gobierno de Aragón, empresarios y sindicatos han reactivado su frente común para poner en marcha medidas destinadas a concienciar e implicar a toda la sociedad en la prevención de riesgos laborales. Quieren así actuar frente a un “problema social” que “nos afecta a todos” y que ha sido una prioridad durante toda la legislatura, como ha resaltado la vicepresidenta de la DGA, Mar Vaquero.

Así, este grupo de trabajo va a intensificar la cultura preventiva, haciendo hincapié en las empresas más pequeñas y los autónomos. Además, se va a seguir ampliando los recursos del Instituto Aragonés de Seguridad y Salud Laboral (ISSLA) para favorecer una mayor labor de asesoramiento y formación.

“Necesitamos que cualquier ciudadano sea consciente de que a él también le afecta la siniestralidad laboral y de que puede tomar medidas para afrontarla. Es un problema social que hay que afrontar de forma conjunta y ahora de lo que se trata es de que todas y cada una de las personas que desarrollan una actividad laboral sean conscientes de que asumen un riesgo”, ha incidido Vaquero.

Reunión entre Gobierno de Aragón, organizaciones empresariales y sindicatos

Uno de los aspectos en los que se quiere incidir es en las subcontratas, con un nuevo plan de choque para concienciar del riesgo al realizar una actividad laboral, aunque las instituciones tienen claro que no se debe “demonizar” a nadie. “Es importante eludir el demonizar o responsabilizar íntegramente a un sector en concreto, que sí que es cierto que hay algunos donde se produce un mayor nivel de siniestralidad, pero vamos a ver qué medidas les podemos facilitar para que se pueda reducir esa siniestralidad”, ha subrayado.

Uno de los primeros pasos que se van a tomar tiene que ver con el reparto de subvenciones. Una vez se apruebe la creación del Instituto de Salud Pública, las entidades participantes en la Red de Empresas Saludables obtendrán una mayor puntuación para conseguir subvenciones públicas. También se beneficiará de la misma manera a los autónomos que realicen formación en prevención en riesgos laborales.

Y es que, en las últimas semanas, esta lacra ha llegado a múltiples ámbitos de la sociedad, afectando, por ejemplo, incluso al propietario de una empresa que se cayó del tejado de una nave o el presidente del Comité de Empresa de Magaiz, que sufrió una indisposición mientras reparaba un ascensor en la azotea de un edificio.

Mensaje de los agentes sociales

Misma idea han trasladado los principales responsables de las organizaciones empresariales y sindicales de la Comunidad. El secretario general de UGT Aragón, José Juan Arcéiz, cree que ya se está haciendo un trabajo “muy importante” en la Comunidad para frenar esta lacra, en la que hay que seguir incidiendo. “Nadie puede empezar a trabajar sin conocer cuáles son sus riesgos en el metro cuadrado próximo a su puesto de trabajo”, ha aseverado.

Desde Cepyme, su presidenta, María Jesús Lorente, reconoce que hay que incidir en la pequeña empresa por su vulnerabilidad, y pide “autorresponsabilidad” a todos los implicados. “El trabajador, igual que el empresario, tiene que ser responsable. Igual que las campañas del cinturón de seguridad nos decían que no saliéramos sin ponernos el cinturón de seguridad, en el puesto de trabajo, en la zanja o en la altura, tenemos que estar con el arnés, con la línea de vida y con el casco”, ha mantenido.

Por parte de CCOO, su secretario general, Manuel Pina, ha defendido la figura del delegado territorial, que sea el vigilante de que se cumplen las medidas de seguridad en empresas que no tienen la obligación de contar con un responsable de prevención. “Si hay una persona que, en un polígono, es el responsable de todas las personas que hay ahí, puede tener capacidad para que, si ve que alguien se sube a un tejado sin agarrar, diga que no puede ser”, ha apuntado.

Finalmente, el presidente de CEOE, Miguel Marzo, ha admitido que es un “problema cultural” de la sociedad, empresas y trabajadores, que “tenemos que conocer los riesgos” y “tomar las medidas necesarias para minimizarlos”. “Toda la persona que va a hacer una actividad en que puede haber un riesgo y que puede tener un problema, y se olvide de la rutina, porque la rutina es el mayor enemigo que tenemos en este tipo de cosas”, ha afirmado.