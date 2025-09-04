La compra de vivienda bate récords en Aragón mientras los precios se encarecen por décimo año consecutivo

La compraventa de viviendas en Aragón sigue registrando sus mejores cifras desde el estallido de la crisis económica de 2008. Más de 4.600 inmuebles cambiaron de manos durante la pasada primavera, dejando el segundo mayor resultado de los últimos 18 años.

Así lo refleja el último informe de la Cátedra del Mercado Inmobiliario de la Universidad de Zaragoza, que achaca el buen momento del sector a las previsiones de aumentos de los precios y a la financiación hipotecaria, favorecida también por la disminución de los tipos de interés en los últimos meses.

No obstante, este aumento del precio se está encontrando con un aumento disparado de los precios, que han crecido un 7,2% en el último año y ya se sitúa en una media de 1.636 euros/metro cuadrado. Se trata del máximo desde el primer trimestre de 2012, aunque los expertos de la Cátedra piden analizarlo con perspectiva.

No en vano, en la ciudad de Zaragoza ya se observan importantes picos en la subida de los precios, superando los 2.000 euros/metro cuadrado, aunque todavía a una importante brecha de los 3.000 euros a los que se vendían cuando explotó la burbuja inmobiliaria.

“Los precios están en torno a un 25% menos que en el segundo trimestre de 2007. El problema existía en su momento. Que una ciudad como Zaragoza esté en estos niveles cuando en otros sitios se está por encima de máximos históricos, es un buen dato”, ha apuntado el director de la Cátedra, Luis Fabra.

De hecho, ya se suman 10 años consecutivos de incremento del precio de la vivienda en Aragón, una tendencia que seguirá al alza toda vez que cada vez se va reduciendo más el número de pisos en el mercado.

“Estamos viendo una reducción significativa de la oferta, del número de viviendas en el mercado, lo que hace que aumente el precio. Vamos a tener continuidad en la senda alcista de la vivienda”, ha vaticinado Fabra.

La obra nueva, disparada

Mientras, la venta de obra nueva se ha disparado desde el comienzo del año, hasta el punto de que los promotores hablan del “mayor ímpetu comprador” de la historia. “No habíamos visto un año como este por la velocidad en la que se formalizan las compraventas. A cierre de junio, se han vendido 1.973 viviendas, el 66% de lo que se vendió en todo 2024”, ha subrayado el director general de Plaza 14, Fernando Montón.

Este ‘ímpetu’ se muestra en que cada vez es necesario tomar más rápido la decisión de compra, ya que una mínima jornada de reflexión puede hacer que te quedes sin el piso deseado. “Quien toma un proceso de decisión se encontrará que la vivienda no está o que el precio se ha incrementado. Son los ritmos que marca el mercado”, ha apuntado Montón.