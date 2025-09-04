Aragón sigue buscando una aerolínea que instale su base permanente en Zaragoza tras el revés de Ryanair

La decisión de Ryanair de recortar sus plazas en España ha supuesto un revés en las aspiraciones del Gobierno de Aragón de contar con una base permanente de la aerolínea irlandesa en el Aeropuerto de Zaragoza. La compañía de 'low-cost', en plena guerra contra AENA, va a suprimir casi la mitad de su capacidad en la capital aragonesa, además de cerrar la base que ya tiene en Santiago.

Hace ya meses que AENA, Gobierno de Aragón y Ayuntamiento de Zaragoza formaron un grupo de trabajo para iniciar conversaciones con distintas aerolíneas para que instalen esta base en la ciudad, con la irlandesa marcada en rojo.

Instalar una base permanente significaría que esta aerolínea estacionaría aviones y tripulación de forma regular en Zaragoza, con lo que ello supondría en cuanto al número de trabajadores y de conexiones desde el propio aeropuerto.

Por el momento, estas conversaciones iniciadas con distintas compañías no han fructificado en resultados firmes, pero desde el Gobierno de Aragón no se pierden las esperanzas en lograr el ansiado acuerdo.

En cualquier caso, desde el Gobierno aragonés inciden en que la gestión final del Aeropuerto de Zaragoza corresponde a AENA, empresa pública propiedad del Ministerio de Transportes, por más que desde la administración aragonesa se pueda colaborar en atraer a las aerolíneas.

Durante el verano, el aeropuerto zaragozano tenía vuelos a Bérgamo, Santiago de Compostela, Bruselas, Londres, Marrakech, Fez, París y Palma de Mallorca. Estos tres últimos ya no tienen billetes a la venta, aunque la conexión con Palma suele eliminarse habitualmente en los meses de invierno.

Así, estas negociaciones buscaban blindar las conexiones estratégicas que aún quedan y, si es posible, recuperar rutas suprimidas, pero la tensión actual con AENA por las tasas complica mucho el escenario, y la propia administración autonómica reconoce que tiene poco margen de maniobra en un aeropuerto gestionado por la red estatal.

Ryanair aduce que las tasas aeroportuarias de AENA son excesivas e injustificadas y, ante la falta de incentivos para operar en aeropuertos regionales, está redirigiendo gran parte de su capacidad a destinos más rentables, como Italia, Marruecos, Croacia y Albania.

Desde el Gobierno de Aragón se siguen mostrando firmemente convencidos de que el Aeropuerto de Zaragoza tiene todo para ser una referencia en el valle del Ebro, pero lamentan que no termine de despegar.

Entre enero y julio, el Aeropuerto de Zaragoza rozó los 405.000 pasajeros, creciendo un 3% respecto a los mismos meses de 2024.