“Es un fracaso”: Aragón estalla por el recorte de plazas de Ryanair y señala al Ministerio de Óscar Puente

“Decepción” y “fracaso” son las dos palabras que han resonado en el Gobierno de Aragón tras el recorte de plazas y conexiones anunciado por Ryanair para toda España. La compañía irlandesa suprimirá casi la mitad de sus asientos desde la capital aragonesa, lo que puede suponer un golpe directo a la línea de flotación de los planes a futuro de vuelos desde Zaragoza.

Actualmente, el Aeropuerto de Zaragoza tenía vuelos a Bérgamo, Santiago de Compostela, Bruselas, Londres, Marrakech, Fez, París y Palma de Mallorca. De estos tres últimos ya no se pueden comprar billetes a partir de noviembre desde hace meses.

Desde el Gobierno de Aragón se tenían esperanzas en negociar con Ryanair la instalación de una base permanente en Zaragoza, lo que supondría un refuerzo en la planificación del Aeropuerto, pero estas últimas decisiones de la compañía de bajo coste no llevan al optimismo.

“Esperamos que la falta de capacidad de negociación de AENA no perjudique más la actividad en el Aeropuerto de Zaragoza. Estamos a la espera de tener más datos. No es una noticia que recibamos con optimismo. Es un fracaso en las negociaciones del Ministerio”, ha aseverado la vicepresidenta y portavoz del Gobierno aragonés, Mar Vaquero.

Así, el Ejecutivo autonómico no renuncia a esa base permanente, si bien los cierres de las que ya tienen en Santiago, Valladolid y Jerez dejan en duda los planes de Ryanair en España. “Ryanair mantiene su compromiso con España, pero no podemos justificar una inversión continuada en aeropuertos cuyo crecimiento se ve bloqueado por tasas excesivas y poco competitivas”, ha justificado Eddie Wilson, CEO de Ryanair.

Chueca: “Ha faltado sensibilidad”

En la misma línea, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, ha tildado este recorte de “muy mala noticia”, de la que culpa expresamente al Gobierno de España. “Lejos de pensar en esa España que hay que equilibrar y evitar que los focos estén siempre en Madrid y Barcelona o los núcleos turísticos por excelencia, ha faltado sensibilidad por parte del Gobierno de España subiendo las tasas”, ha lamentado.

Para Chueca, este es “un ejemplo más” de “cómo el Gobierno de España está desmantelando servicios públicos esenciales”. “Esta semana pasada conocíamos también que AVLO iba a dejar de tener servicio en la conexión que hace Zaragoza con Madrid y con Barcelona. Es una consecuencia más del nefasto Gobierno de España que tenemos”, ha añadido.