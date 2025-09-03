Confirmado: reabre Mercadona en este barrio de Zaragoza con 1.804 m² y una inversión de casi 2 millones de euros

Mercadona ha reabierto hoy 3 de septiembre, su supermercado en el barrio de Las Fuentes, en Zaragoza, tras una reforma integral de casi 2 millones de euros para adaptarlo al Modelo de Tienda Eficiente de la compañía.

Este modelo refuerza la excelencia en el servicio y ofrece mejoras de las que se benefician tanto los “Jefes” (como internamente denomina a sus clientes) como trabajadores, proveedores y la sociedad en general.

La compañía ha invertido 1,8 millones de euros en la reforma, en la que participaron 28 proveedores y que generó empleo para 85 personas durante la fase de obras.

'Listo para Comer' de Mercadona.

El supermercado cuenta con una plantilla de 68 trabajadores con empleo estable y de calidad. Dispone de una sala de ventas de 1.804 metros cuadrados e incorpora la sección Listo para Comer, con una amplia oferta de platos, bebidas refrigeradas y una zona de descanso para clientes.

Desde la puesta en marcha de esta sección, en 2018, Mercadona ha ido adaptándose a las necesidades y tendencias de consumo. Su surtido incluye platos elaborados al estilo casero, como croquetas o ensaladilla rusa, además de opciones principales como arroces, pastas, hamburguesas y bocadillos.

En línea con su estrategia medioambiental, gran parte de estos productos se sirve en envases fabricados con materiales naturales y compostables, como caña de azúcar, cartón o papel.

La nueva generación de supermercados eficientes incorpora características pioneras que buscan ofrecer una experiencia de compra óptima y confortable. Se trata de espacios amplios y diáfanos, con entrada de luz natural y colores cálidos que diferencian los distintos ambientes.

Mercadona de Zaragoza.

Con el objetivo de facilitar las tareas diarias de la plantilla, el supermercado incorpora medidas que fomentan la ergonomía y eliminan sobreesfuerzos. También dispone de zonas comunes para que los empleados disfruten de mayor comodidad en sus descansos, además de un comedor más equipado y taquillas personales más amplias y confortables.

La tienda está completamente conectada tecnológicamente gracias a la integración de dispositivos electrónicos y herramientas colaborativas. Con ellos, los trabajadores pueden compartir información desde cualquier sección, lo que facilita la autogestión y agiliza los procesos de toda la cadena.

Esta digitalización permite optimizar operaciones, conocer la gestión de la tienda en tiempo real y tomar decisiones con mayor rapidez, especialmente en la gestión de productos frescos.

En materia medioambiental, se han implantado medidas que reducen el consumo energético. Entre ellas destacan la mejora del aislamiento térmico y acústico, el uso de materiales optimizados y nuevos arcones de congelado más eficientes y respetuosos con el medioambiente.

Además, cuenta con un sistema de iluminación LED automatizado que se regula según la zona y el momento del día, lo que garantiza una gestión energética más eficiente.

El horario de apertura de este supermercado es de lunes a sábado, de 9.00 a 21.00 horas. Dispone de un aparcamiento de 25 plazas para clientes que acudan en vehículo privado, incluida una para vehículos eléctricos. Asimismo, Mercadona ofrece su servicio de compra online a través de la web www.mercadona.es

Con esta nueva apertura, los clientes podrán beneficiarse de la política comercial SPB (Siempre Precios Bajos), que permite comprar solo lo necesario, siempre con la máxima calidad al mejor precio y sin depender de descuentos, promociones o folletos.