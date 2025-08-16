Se dispara la producción de hielo en plena ola de calor: "Solemos fabricar 80 toneladas y estos días pasamos las 200"

Mientras toda España se derrite con una ola de calor sofocante, hay un lugar donde la temperatura parece seguir otras reglas. Tras las puertas de una nave industrial, las máquinas funcionan sin pausa para producir bloques y bolsas de hielo que pronto viajarán a comercios, bares y hogares. Mientras fuera el asfalto reverbera bajo un sol implacable, dentro se libra una batalla silenciosa por mantener el frío vivo.

Es lo que se vive en el interior de las instalaciones de Frescofrío, empresa aragonesa referente en la producción de hielo. Para ellos, estos días significan un mayor peso de su producción, que normalmente se encuentra en torno a las 80 toneladas diarias y que estos días puede alcanzar las 200.

En su caso, la campaña de mayor pico de actividad empieza mucho antes, allá por el mes de febrero y crean una importante reserva de 3.000 palés, ya que en verano suelen vender más de la capacidad que tienen para producir. “En veranos de calor continuado, llega un momento donde no eres capaz de producir lo que tienes que servir, por lo que solemos comenzar en febrero. Estas olas de calor nos afectan, pero menos que los que no guardan en cámaras externas”, cuenta su director general, Juan José Torralba.

Así, tienen fijada la producción necesaria para llegar al 15 de agosto sin tener los almacenes vacíos, ya que, a partir de esa fecha, la demanda baja y todo se normaliza. “A nosotros nos gusta, como criterio personal, es que el hielo esté 48 horas en cámara. Nos gusta que el hielo coja fuerza, y para eso es necesario que estén en cámara”, apunta Torralba.

Cubito de hielo de Frescofrío

Todo ello con 32 trabajadores desde sus tres fábricas en Zaragoza, la última puesta en marcha el pasado año en Alfajarín, con un volumen de producción de 30 toneladas diarias, pero con capacidad para alcanzar las 120 toneladas. “Hemos invertido más de cuatro millones de euros. Hemos arrancado con 30 toneladas y en el 2027 ampliaremos otras 30”, destaca Torralba.

Actualmente, son uno de los principales proveedores de Mercadona en País Vasco, La Rioja, Cantabria, Aragón, costa de Tarragona y Castellón; y de Alcampo en Cataluña, Castilla y León y Castilla-La Mancha, junto a otros distribuidores y fabricantes. Durante una época se lanzaron a la exportación en el sur de Francia, pero finalmente optaron por vender solo en España.

La “tormenta perfecta” en 2022

Lejos queda ya la “tormenta perfecta” que vivieron en 2022, cuando una gran crisis en la producción de hielo mermó a todo el país. Se juntó uno de los veranos más calurosos y con más olas de calor, los efectos de la pandemia en las empresas y el incremento disparado de los precios de la luz.

“El Covid hizo que los fabricantes que solo servían hostelería desaparecieran, porque no podían soportar no vender nada. Los que estábamos metidos en el canal ‘retail’ aguantamos bastante bien. Eso se juntó con el precio de la luz, que es uno de los principales costes para producir hielo, y con el cierre de 50 o 60 empresas. Hubo poco hielo guardado y desaparecieron fabricantes pequeños, y no se llegó. Aguantamos, pero se trabajó muy mal”, recuerda Torralba.