Así es el grado DAM de CESTE, la opción tecnológica que no necesita nota de corte y te abre las puertas al empleo

Este jueves 24 de julio, se publican las listas definitivas de admisión a ciclos de Formación Profesional en Aragón. Muchos estudiantes y familias esperan con expectación estos resultados, disponibles en el portal oficial EducAragón. Todos los aspirantes podrán consultar el resultado final introduciendo sus datos personales y revisando cuidadosamente la adjudicación realizada.

Sin embargo, algunos aspirantes podrían encontrarse con la noticia de no haber conseguido plaza en su primera opción. Ante este escenario, es fundamental contar con alternativas claras para aprovechar al máximo el próximo curso académico.

Para aquellos que no han conseguido plaza en FP, hay otras opciones, por lo que es importante no entrar en pánico. Existen alternativas reales para no perder el curso académico. Una de ellas consiste en optar por grados superiores que no tienen nota de corte y que ofrecen garantías de futuro profesional. La clave está en tomar una decisión rápida y efectiva para no quedarse atrás.

Una excelente alternativa sin nota de corte

El Colegio Sagrada Familia (SAFA) en colaboración con CESTE, Centro Universitario en Zaragoza ofrece una alternativa especialmente atractiva: el Grado Superior en Desarrollo de Aplicaciones Multiplataforma (DAM).

Este grado no requiere nota de corte. Solamente es necesario haber cursado previamente el bachillerato o un ciclo formativo de grado medio, lo que lo convierte en una oportunidad accesible y altamente valorada tanto para jóvenes con vocación tecnológica como para un mercado laboral que experimenta un crecimiento acelerado en la demanda de perfiles especializados en tecnología.

Ventajas de DAM:

Interacción directa con empresas : Talleres prácticos con profesionales del ámbito IT y visitas constantes a compañías tecnológicas gracias al Club de Empresas CESTE.

Prácticas en empresas : Prácticas en empresas referentes en el sector tecnológico a nivel regional, nacional e internacional.

Certificaciones oficiales : Acceso a certificaciones oficiales reconocidas por importantes empresas tecnológicas, aumentando significativamente la empleabilidad dada la gran demanda de ellas que hay en el sector (AWS, Oracle, Pearson, Microsoft, CISCO).

Dominio del inglés técnico: Refuerzo especial del idioma inglés como herramienta imprescindible en el sector tecnológico, con posibilidad de obtener certificación oficial hasta el nivel C2.

Alta inserción en el mercado laboral: las competencias, conocimientos y certificaciones que se imparten en el DAM de SAFA proporcionan a los estudiantes ventajas competitivas con respecto a otros estudiantes. Esto supone que el DAM tenga una alta tasa de inserción laboral entre el alumnado que lo finaliza.

Continuidad universitaria: Oportunidad de continuar con estudios universitarios especializados en tecnología y obtener una titulación oficial de grado universitario reconocida en todo el espacio europeo de educación superior en 2 años una vez finalizado el ciclo formativo de grado superior y además con condiciones preferentes.

Becas del 50%: Otorgadas por la Fundación CESTE para posibilitar el acceso a este ciclo superior, colaborando en el desarrollo de aquellos proyectos educativos que mejoren las posibilidades de acceso de los jóvenes al mundo laboral, con las mejores cualificaciones personales y profesionales.

Visita a empresa.

Cómo acceder a este Grado Superior en SAFA

Acceder al Grado Superior DAM en SAFA es sencillo y rápido. Toda la información sobre el proceso de inscripción está disponible directamente en su página web.

No conseguir una plaza en FP no es el fin, sino el inicio de nuevas oportunidades. El Grado Superior DAM de SAFA y CESTE Centro Universitario no solo es una alternativa real y accesible, sino también una apuesta de futuro en un sector en crecimiento constante.

Es importante tomar acción con rapidez tras la publicación de las listas debido al alto interés que generan estas plazas.