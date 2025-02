El mayor congreso tecnológico de Aragón triplica su apuesta: así será la segunda y ambiciosa edición de The Wave

Mar Vaquero, este miércoles en la presentación de The Wave. Fabián Simón DGA

The Wave, el mayor congreso tecnológico en Aragón, triplica su apuesta en su segunda edición. Serán tres días -19, 20 y 21 de marzo- en los que la Comunidad mostrará todo su potencial.

La vicepresidenta, Mar Vaquero, ha asegurado en Madrid, donde se ha presentado este martes el congreso, que ya la primera edición superó las expectativas con más de 3.500 inscritos y 3.000 visitantes. En ella, las empresas pudieron contar su historia y hablar de sus proyectos de futuro, marcados por la innovación.

Este 2025, The Wave contará con más de 100 participantes en las ponencias pertenecientes a 30 compañías que debatirán sobre el presente y futuro empresarial con la tecnología como hilo conductor.

“La tecnología ha estado presente a lo largo de la historia en todas y cada una de las revoluciones. Por eso, desde el Gobierno de Aragón hemos querido que forme parte de todos los sectores”, ha subrayado.

Para Vaquero, los 40.000 millones de euros de inversión anunciados en 2024 ni inercia ni fruto de la casualidad, sino que responden a una estrategia que va unida al gran potencial de Aragón. “Tenemos suelo, energía y talento”, ha agregado. Como prueba ha puesto por 15.700 millones anunciados por AWS, los 6.600 de Microsoft, los 7.700 de Blackstone o los 3.400 de Box2Bit. “Creemos que es el momento de que Aragón pueda mostrar el potencial tecnológico que tiene y consolidarse como hub tecnológico del sur de Europa”, ha resaltado.

En esta segunda edición, en la que se espera llegar a un público “mayor y global”, The Wave tendrá seis espacios diferentes para ponencias, intervenciones institucionales y actividades de networking y coworking. También habrá una feria de talento y una parte destinada al ocio y al entretenimiento. “Y, por supuesto, el último día será el The Wave Invest, donde se buscará el encuentro entre el talento emprendedor y el capital inversor, una importante oportunidad para que todas aquellas ideas de pequeños emprendedores, de startups, tengan el apoyo de aquellos quienes creen en ello”, ha explicado la vicepresidenta.

El objetivo último es que ninguna idea, por muy pequeña o muy humilde que sea, se quede sin el respaldo del Gobierno de Aragón y del ecosistema tecnológico de la Comunidad para que pueda convertirse en una realidad.

Los apoyos

Vaquero no ha estado sola en la presentación de The Wave en Madrid. Junto a ella han viajado representantes del sector como Félix Gil, CEO de Integra. “Es sorprendente lo que estamos siendo capaces de hacer desde Zaragoza. Queremos que Aragón sea una zona en la que la tecnología brille con producto propio. Hay que entender que vamos hacia una sociedad totalmente tecnificada y digitalizada y que, sin las personas, la tecnología no es nada”, ha dicho.

Mientras, Gabriel López Serrano, director de Relaciones Institucionales y Regulación de Microsoft en España, ha asegurado Aragón “se está convirtiendo en un referente a nivel mundial”, lo que está haciendo que muchas compañías tecnológicas se estén planteando instalarse en el territorio.

También, Sergio López, consejero delegado de Hiberus Tecnología, ha destacado el talento existente en la Comunidad y que “es momento de compartir y aprovechar”. Y Suzana Curic, directora general de AWS España y Portugal, ha confiado en que esta edición sea “otro éxito”. “Tenemos una apuesta firme por Aragón con los 15.000 millones anunciados para los centros de datos y The Wave es otra apuesta más”, ha añadido.