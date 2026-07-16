Ander Herrera, sobre el regreso al Zaragoza: "El día que llegó Lalo ya me llamó para volver, así se convence a las personas"

Día 1 de Ander Herrera como (otra vez) nuevo jugador del Real Zaragoza. El canterano blanquillo, 15 años después, se ha vuelto a enfundar el escudo del león en el pecho, con el compromiso de luchar para devolverle a su lugar y el sueño de que, en una década, pueda estar peleando por títulos.

Pero más allá del presente de Ander Herrera, su llegada ha estado ligada al pasado, y a lo que pasó hace 2 años, cuando apostó por continuar en el Athletic pese a que todo parecía destinado a un último baile como blanquillo.

Sin entrar a valorar aquella decisión, ha dejado claro que su vuelta está justificada en el cariño que ha recibido ahora por parte del club y de sus responsables deportivos.

"El día que lo hicieron oficial me llamaron para que formara parte de esto. Así se convence a las personas. Cuando salí de Boca, me llamó Juan. Así se ilusiona y convence a las personas. A Lalo le dije que al Zaragoza venía gratis. Hemos encontrado una fórmula. Volver al Real Zaragoza no entiende de categorías ni contratos, sino de proyecto, ilusión y cariño", ha subrayado.

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