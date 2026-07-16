A.GAIN se presenta como un proyecto a largo plazo y avanza un presidente aragonés: "Queremos acercarnos a la gente"

Primera toma de contacto de la nueva propiedad del Real Zaragoza. Apenas dos días después de aterrizar en el club, A.GAIN se ha presentado en sociedad con una apuesta por fortalecer las estructuras del club y trabajar a largo plazo, teniendo claro que el objetivo primordial es el retorno al fútbol profesional.

Bobby Aitkenhead, CEO y cofundador de A.GAIN, ha puesto voz a esta nueva propiedad, que deja el club en manos de Guido Baroli como director general y anunciando su intención de nombrar un presidente aragonés. Queda confirmada así la marcha de Jorge Mas, que continuará como presidente.

A.GAIN se hace con el 75% de las acciones, si bien la ampliación de capital de 22 millones de euros anunciada por Juan Forcén y Jorge Mas dejará su peso en el club en el 60%.

"Tenemos el compromiso de hacer algo diferente, a largo plazo, trabajando muy duro con toda la comunidad para llevar al club a donde merece estar. Queremos un proyecto muy a largo plazo, que impacte en la sociedad. Invertiremos en la academia y en juventud, y construiremos a largo plazo", decía Aitkenhead en sus primeras palabras como propietario del Real Zaragoza.

A.GAIN ha empezado a desmarcarse de la anterior propiedad prometiendo presencia en el día a día del club, y un compromiso "local" real en la toma de decisiones a corto y largo plazo.

"Hay mucha gente que ha hecho un esfuerzo y un sacrificio por estar aquí. Somos un grupo de personas y jugadores que estamos aquí por mucho más que una temporada. Estamos para un proyecto que merece la pena llevarlo de vuelta a su gloria y toda Zaragoza esté muy orgulloso", ha resumido Aitkenhead.

El nuevo director general ha anunciado las primeras medidas, con la presentación de la campaña de abonados prevista para este viernes y la de las equipaciones, en próximos días.

"Aún faltan hitos en el proceso de cerrar la transacción por completo. Hay que tener un poco de paciencia. Para un proyecto de largo plazo, con impacto para décadas, la academia debe ser uno de los pilares del proyecto. Invertiremos en las instalaciones. Pedimos un poco de paciencia para cerrar todos los procesos y hacer los estudios", ha añadido el CEO de A.GAIN.

Para esta nueva propiedad, la cantera se asoma como uno de los pilares del nuevo Real Zaragoza, con una promesa de apostar por una reforma de la Ciudad Deportiva.

"Hemos tenido la oportunidad de estar la Ciudad Deportiva y hemos visto su estado. Parte del proyecto está trazado por la cantera. Si tienes una fábrica en malas condiciones, tomamos nota y sabemos que hay algo por hacer. Queremos iniciar un estadio para saber las posibilidades técnicas y financieras. Hay compromiso de invertir", ha apuntado Baroli.

Noticia en actualización

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