La vida del Real Zaragoza ya pende de un hilo cada vez más fino: condenados al descenso por muchos méritos propios

Cada vez queda menos y la vida del Real Zaragoza ya pende de un hilo mínimo. El golpe letal que asestó el Granada en el último segundo y con el tiempo ya cumplido apunta a ser definitorio para el drama de la salida del fútbol profesional de un histórico que, no obstante, lleva años rozando el precipicio.

Por tercera semana consecutiva, los de David Navarro podían dormir fuera del descenso si ganaban su partido. Muchos días de pensar en que era posible, de que, simplemente ganando un partido (como a Ceuta o Granada, que venían al Ibercaja Estadio sin jugarse nada), se podía tener la esperanza de pasar una única noche en el deseado puesto 18º. Pero ni con esas.

Porque el descenso no se ha firmado cuando Álex Sola empujó el balón que perdieron entre Mawuli y Dani Gómez por no colgar el balón cuando el tiempo ya sobrepasa los 7 de añadido. Ni se hará cuando las matemáticas digan lo contrario.

La salida del fútbol profesional lleva rubricándose durante meses, desde el verano, con una confección de plantilla a todas luces deleznable, la continuidad de su autor en enero y la pasividad de una propiedad inexistente, que decidió dejar el futuro del Real Zaragoza en manos de Fernando López y Mariano Aguilar, sobrepasados por todo.

La foto fija de la clasificación dice que, de momento, el equipo está a 3 puntos de la permanencia, a falta de que jueguen todos los rivales directos, desde el Cádiz hasta Mirandés o Huesca que ya te miran desde el retrovisor.

El Cádiz juega este sábado contra la Cultural Leonesa, un colista que quizá tenga su última bala para pensar en la salvación. Esa que llevas seis semanas tirando por la alcantarilla. Mirandés y Huesca visitan al Almería y Racing, primero y segundo clasificado, que, casualmente, son los únicos equipos a los que el Zaragoza ha ganado en 2026.

Pero ya dan igual las matemáticas o la clasificación. Porque la sensación es que el equipo no tiene el mínimo fútbol que se demanda para continuar en una categoría profesional. Esta plantilla va a firmar la mayor deshonra en 94 años de historia porque, directamente, es la peor en 94 años de historia del club.

Quizá más con la boca que verdaderamente con el corazón, David Navarro quería seguir manteniendo la fe. Esa fe que es lo único que se pierde, aunque no quede nada de ello.

“La única manera de creer es ganando en Valladolid. Podemos llegar a 47 puntos y a por ello tenemos que ir. Nadie pensaba que en marzo se iban a sacar 9 puntos. ¿Por qué no vamos a sacarlos ahora? Hay que competirlos, salir a jugar y creer. ¿Nos damos por descendidos? Ni de coña”, decía el entrenador al finalizar el partido.