Sanción histórica tras las agresiones en el derbi aragonés: 13 partidos para Andrada y 4 para Dani Jiménez

Momento del puñetazo de Andrada a Pulido en el Huesca - Real Zaragoza Veronica Lacasa EFE

Ya hay sentencia para las agresiones que se vivieron en la trifulca final del derbi aragonés entre Huesca y Real Zaragoza, y son unas sanciones como pocas veces antes se habían vivido en el fútbol español.

En concreto, el Comité de Competición de la RFEF ha castigado al portero argentino Esteban Andrada con 13 partidos de sanción por su puñetazo a Jorge Pulido, una cifra con escasos precedentes en España.

Así, Andrada no volverá a vestir la camiseta del Real Zaragoza. Más allá de las posibles medidas que adopte el club, únicamente quedan 5 partidos para terminar la Liga, y el contrato del argentino finaliza el 30 de junio, fecha en la que tendrá que volver a Monterrey, club de origen.

El Comité de Competición ha aplicado el mayor tramo de la sanción, que podía ir de 4 a 12 partidos, y suma otro más por la expulsión por doble amarilla, que desencadenó todo el incidente.

El árbitro, Arcediano Monescillo, recogió en el acta que el puñetazo se produjo "de forma violenta y agresiva", "corriendo y saltando" hacia el rival, y "originándole un hematoma" en el pómulo izquierdo.

Se trata de una de las sanciones más duras impuestas en el fútbol español. La más alta en números de partidos la tiene Joaquín Cortizo, defensa del Real Zaragoza en 1964, al que le cayeron 24 partidos por una entrada a un rival, que le provocó una fractura de tibia.

Igualmente, también se han sancionado por 6 meses a Stoichkov por pisar el empeine de un árbitro y a Pier por otra agresión a un jugador del Oviedo.

Además, han impuesto una sanción de 4 partidos a Dani Jiménez, portero del Huesca, que también propinó un puñetazo a Andrada durante la tangana que se generó entre todos los jugadores.

En esta ocasión, el colegiado incluyó en el acta que Jiménez dio un puñetazo en la cara de Andrada "mediante fuerza excesiva" y con el juego parado.