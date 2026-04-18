El milagro, cada día más difícil: el Real Zaragoza pierde dos puntos de oro y parte de la vida ante el Ceuta (2-2)

Mientras las matemáticas den, todo es posible, pero la realidad es que el sueño de la permanencia del Real Zaragoza cada vez es más difícil, casi imposible, y se encomienda a un doloros descenso a Primera RFEF. Este sábado, cuando tenía otra oportunidad (quien sabe si la última) de agarrarse a la salvación y con un partido con todo a favor, los aragoneses han sucumbido.

El Real Zaragoza ha sumado un triste punto, más bien ha perdido dos, ante un Ceuta que apenas puso oposición y que se quedó con un hombre menos nada más salir a la segunda parte. Tras una horrible primera mitad, el conjunto blanquillo se iba perdiendo 0-1 con un gol de Konrad.

Con la expulsión y los cambios reaccionaron los locales, que llegaban a darle la vuelta al marcador a través de Rober y Dani Gómez de penalti. Sin embargo, cuando se saboreaba el triunfo y se entonaba el “sí se puede”, en un saque de esquina, Marcos ponía el empate (2-2). Así, la salvación se queda a tres puntos a falta de que el Cádiz dispute su partido.

Regreso de Francho, Keidi y Rober

Tras la dura derrota encajada en Córdoba que se llevó parte de la ilusión zaragocista, el conjunto maño volvía a jugar ante su afición con el objetivo de mostrar que sigue vivo. No descolgarse de la pelea dependía de superar en este caluroso sábado a un Ceuta en mitad de tabla.

Para la cita, David Navarro recuperaba en el once a sus grandes piezas, Rober, Keidi Bare y Francho (desde su baja el Real Zaragoza ha sumado 1/9). Insua en el centro de la zaga y Hugo Pinilla en la banda izquierda también eran novedad en un equipo que necesitaba cambios.

Bajo el sol y con una gran ovación de la grada, el héroe ceutí de la Recopa del 95, Nayim, realizaba el saque de honor del encuentro, que daba inicio con unos minutos de retraso.

Primera parte

El Real Zaragoza se presentaba en su final con un gol en fuera de juego de Dani Gómez en el minuto 2, pero la acción no servía de precedente para lo que venía a continuación. Los de José Juan Romero probaban a Andrada con un primer disparo a las manos de Marino. A continuación, tenían una jugada en el área pequeña que sacaba la zaga zaragocista in extremis.

A los minutos Insua perdía un balón en zona peligrosa que quedaba en nada, pero reflejaba que el Real Zaragoza no tenía uno de sus días buenos.

Sin embargo, tampoco el Ceuta ponía el listón muy alto y los de David Navarro, sin mucho esfuerzo, conseguían llegar a la meta de Vallejo. Precisamente este detenía un disparo de Rober desde el centro del área y completamente solo cuando el electrónico mostraba el minuto 10.

Entonces los blanquillos disfrutaban de los mejores momentos. Podían adelantarse en un saque de esquina por medio de Keidi Bare o con un golpeo de falta de Rober que rozaba la red, pero seguía faltando el acierto en el último tercio y en el remate. Además de fútbol y actitud.

En un duelo lleno de errores e imprecisiones de ambos, Pinilla perdía un balón cerca de su área y dejaba en el bote la recuperación de los ceutíes. Anuar conducía y asistía a Konrad, sin marca, que anotaba de cabeza en el minuto 31.

Los locales se hundían y apenas se veía un ápice de reacción. Sin intensidad a pesar de estar en juego el futuro del club, el Ibercaja Estadio pitaba y pedía más a los suyos. Tampoco le estaba gustando nada el equipo al propio David Navarro, que mostraba su disconformidad con un triple cambio en el minuto 42.

La entrada de Mawuli, Juan Sebastián y Kenan Kodro se notaba antes del descanso, al menos, el delantero tenía una ocasión clara que se chocaba contra el larguero.

Todo a favor

Una roja a Yago Cantero revisada por el VAR inauguraba la segunda mitad. El Real Zaragoza se quedaba con un jugador más y recuperaba el dominio del juego.

El gol no se hacía esperar y en el minuto 56, aprovechando una salida precipitada de Guille Vallejo, Rober manda el esférico al fondo de la red. A partir de ahí, los de David Navarro, aupados por su superioridad numérica, generaban numerosas ocasiones protagonizadas por Dani Gómez, a quien se le iba por centímetros, y Kodro, con un gol anulado por fuera de juego.

Mawuli, prácticamente solo en el punto de penalti, chutaba a las nubes antes de que una ocasión zaragocista fuera anulada por fuera de juego y terminara entrando el VAR. Finalmente, el colegiado señalaba que no había posición adelantada y que el recién salido Matos había tocado con la mano en el área.

Dani Gómez no fallaba desde los once metros y daba la vuelta al marcador en el minuto 85. La esperanza e ilusión inundaba el feudo zaragozano y la afición cantaba el "sí se puede". Pero, muy propio del Real Zaragoza, tras haber hecho lo más difícil, se equivocaba en un saque de esquina donde Andrada no es contundente y Marcos ponía el 2-2 definitivo.

Se añadían hasta 11 minutos al encuentro, pero los de Navarro no logrababan otro tanto y deja escapar dos puntos vitales.