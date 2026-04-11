Córdoba - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Córdoba se lleva los 3 puntos en un saque de esquina

Después del tropezón ante el Mirandés, el Real Zaragoza afronta una nueva final por la permanencia. Los de David Navarro visitan a un Córdoba en zona tranquila tras ganar en Cádiz, y podrían firmar virtualmente la continuidad en Segunda División si suman otros 3 puntos.

A 4 puntos de la salvación, los de David Navarro se van quedando cada vez con menos balas, y no se pueden permitir una segunda derrota consecutiva que cortaría las alas a un equipo y una afición que quiere seguir soñando con el milagro.