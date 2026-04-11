Córdoba - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: el Córdoba se lleva los 3 puntos en un saque de esquina
El Real Zaragoza necesita una victoria para no ver truncado el sueño de la permanencia.
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LAS CLAVES
- 22:56 FINAL
- 22:48 88': ¡Anulado de nuevo el gol del Córdoba!
- 22:47 87': Sentencia el partido el Córdoba
- 22:31 70': Gol del Córdoba
- 21:51 DESCANSO sin goles
- 21:26 22': ¡Anulado el gol del Córdoba!
- 21:24 20': Gol del Córdoba
Después del tropezón ante el Mirandés, el Real Zaragoza afronta una nueva final por la permanencia. Los de David Navarro visitan a un Córdoba en zona tranquila tras ganar en Cádiz, y podrían firmar virtualmente la continuidad en Segunda División si suman otros 3 puntos.
A 4 puntos de la salvación, los de David Navarro se van quedando cada vez con menos balas, y no se pueden permitir una segunda derrota consecutiva que cortaría las alas a un equipo y una afición que quiere seguir soñando con el milagro.
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FINAL
Final del partido con derrota del Real Zaragoza por 1-0 en Córdoba gracias a un saque de esquina.
En breve, la crónica completa en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN.
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91': Seis minuto de añadido
Seis minuto de añadido. Iremos hasta el 96.
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88': ¡Anulado de nuevo el gol del Córdoba!
¡Otra vez, el VAR anula el gol del Córdoba por un fuera de juego milimétrico! Sigue el 1-0 en el Nuevo Arcangel.
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87': Sentencia el partido el Córdoba
Gol del Córdoba, que sentencia el partido en otro balón parado. De nuevo, Rubén Alves le gana la partida a Aguirregabiria y remata a placer en el segundo palo para marcar el 2-0.
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82': Pocas ideas en el Zaragoza
Pocas ideas en un Real Zaraogza que no encuentra la forma de hacer daño al Córdoba.
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77': Más cambios en el Zaragoza
Mueve David Navarro el banquillo para buscar el empate. Se marchan Larios y Cuenca y entran Cumic y Kodro.
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70': Gol del Córdoba
Ahora sí, se adelanta el Córdoba con un remate de Rubén Alves en un saque de esquina. Es lo que tiene aprovechar los balones parado.
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68': Mueve David Navarro el banquillo
Primer cambio en el Real Zaragoza en el minuto 68, algo tarde para lo que pedía el equipo. Se marcha Toni Moya, con tarjeta, y entra Hugo Pinilla.
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66': Disparo de Vilarrasa desviado
Lo intenta Ignasi Vilarrasa desde la frontal, pero el balón sale a la izquierda de la portería de Andrada.
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61': Amarilla a Toni Moya
Tarjeta amarilla para Toni Moya al cortar una contra del Córdoba. Sigue sin mover David Navarro el banquillo.
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58': Clara falta sobre Cuenca no pitada
No señaló nada Lax Franco en una clara falta sobre Marcos Cuenca en el pico del área del Córdoba.
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53': ¡Perdona Adrián Fuentes!
¡Perdona Adrián Fuentes ante Andrada! El delantero del Córdoba se queda mano a mano ante Andrada tras una carrera desde su propio campo, pero estrella el balón en el lateral de la red.
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49': ¡Casi Saidu!
¡A punto de marcar Saidu! Le cayó un balón sin dueño a Saidu en el punto de penalti, pero el disparo pegó en un defensa del Córdoba.
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47': Kevin Medina, a la barrera
El lanzamiento de falta de Kevin Medina desde el pico del área pega en la barrera.
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46': Otra amarilla, ahora para Larios
Segunda tarjeta en menos de 2 minutos para el Zaragoza. Esta vez la ve Juan Larios por un agarrón en el pico del área. Falta peligrosa para el Córdoba.
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45': Amarilla a El Yamiq
Jawad El Yamiq ve la tarjeta amarilla a los 30 segundos por un golpe en la cara a Kevin Medina.
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45': Arranca la segunda mitad sin cambios en el Zaragoza
Pistoletazo de salida a una segunda mitad que empieza sin cambios en el Zaragoza. David Navarro mantiene a los mismos 11 jugadores tras una mala primera parte.
Ivan Ania sí mueve su equipo e introduce a Alberto del Moral por Isma Ruiz, que ha forzado la quinta tarjeta amarilla por perder tiempo segundos antes del descanso, previsiblemente por alguna molestia.
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DESCANSO sin goles
¡Final de la priemra mitad! No hay goles en una primera mitad donde el Córdoba ha sido muy superior a un Real Zaragoza que solo ha podido achicar agua en defensa.
Con empate a 0 en el marcador, queda todo por decidir en la segunda parte.
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39': Desperdicia el Zaragoza un saque de esquina
Tuvo el Zaragoza un saque de esquina a favor, pero lo sacó en corto con Larios y Tasende y el centro final de Toni Moya se marchó muy desviado por saque de banda.
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34': Sube metros el Zaragoza
La bendición del VAR ha espoleado al Zaragoza, que ha adelantado unos metros su línea defensiva, con los espacios que ello provoca para que el Córdoba pueda salir en velocidad.