El Real Zaragoza lo confirma: David Navarro será el entrenador del equipo hasta final de temporada

David Navarro estará al frente del Real Zaragoza hasta el final de la presente temporada asumiendo el gran desafío de salvarlo del descenso a Primera RFEF. Así lo ha confirmado el club en un comunicado este martes, unos días después de la victoria blanquilla en Cádiz por 0-1.

El técnico aragonés, que en noviembre se incorporó a la entidad como Coordinador Deportivo del Área de Fútbol, asumió las riendas del equipo con interinidad el pasado lunes y se sentó en el banquillo del JP Financial Estadio (Nuevo Mirandilla y antes Carranza) en el partido de este viernes frente al Cádiz CF, donde el Real Zaragoza volvió a ganar dos meses después y mostró una imagen más competitiva.

Era la segunda vez que Navarro se hacía cargo del equipo como interino, tras el compromiso liguero del pasado curso frente al Racing de Ferrol cuando dimitió Víctor Fernández, que supuso además su estreno con victoria en La Romareda (1-0). Por tanto, sigue invicto como primer entrenador zaragocista.

El aragonés tendrá ahora la oportunidad de dirigir al equipo en las 13 jornadas restantes del campeonato para luchar por el objetivo de la salvación, actualmente a seis puntos. Los puestos de permanencia los marca el Real Valladolid.

El próximo compromiso será este sábado en el Ibercaja Estadio frente a uno de los grandes candidatos al ascenso, la UD Almería, que goleó anoche a la Cultural Leonesa 3-0.

Nuevos horarios

Más allá de este sábado, el Real Zaragoza tiene por delante en las próximas semanas partidos muy complejos ante equipos de la parte alta de Segunda División. Tras el Almería, los aragoneses visitarán Rizador para medirse al Deportivo de La Coruña el sábado 21 de marzo a las 21.00.

Además, ya se conocen los horarios para las siguientes jornadas, ante el Racing de Santander en casa el domingo 29 de marzo a las 18.30. Ya en abril, el Real Zaragoza visitará Butarque para enfrentarse al Leganés, ahora rival directo.