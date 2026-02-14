Nuevo punto insuficiente: el Real Zaragoza empata ante la Cultural Leonesa y deja escapar otra oportunidad de vida
El conjunto aragonés no ha pasado del 0-0 ante un rival directo y poco a poco se le acaba el tiempo de reacción.
Más información: El Yamiq viaja a León sin saber si podrá jugar: Apelación mantiene la sanción y el Real Zaragoza acudirá al TAD
Una jornada más y el Real Zaragoza no vence. Los aragoneses no han pasado del empate a 0 ante la Cultural Leonesa, un rival directo por la permanencia y el peor local de la categoría, en el Estadio Reino de León, y desaprovechan una nueva oportunidad de aferrarse a la vida.
Y es que aunque no se hablara de final, la de este sábado lo era. El Real Zaragoza se medía a un rival en puestos de descenso, con dos puntos más en el casillero, sabiendo que no puede perder más tiempo ni dejar escapar más puntos.
Sin embargo, los de Sellés han perdido su lucidez y ni con los nuevos fichajes (hoy sin El Yamiq), están cerca de ganar.
Con ocasiones para ambos lados, lo más cerca que estuvo el gol sobre el verde fue con un penalti revisado por el VAR en la primera parte para los locales. Sin embargo, Andrada detenía el lanzamiento de Rubén Sobrino.
Caso El Yamiq
Finalmente, el central marroquí El Yamiq no podrá disputar el encuentro de esta tarde. Fue expulsado ante el Eibar con una roja directa muy dudosa. Durante la semana el Real Zaragoza ha tratado de recurrir la sanción, sin éxito. El Comité de Disciplina desestimó las alegaciones, como también lo hizo este viernes Apelación.
El club presentó como última opción un recurso al TAD, pero se queda sin el defensa para medirse a la Cultural, a pesar de que viajó hasta León.
La revancha
Cultural Leonesa y Real Zaragoza se enfrentan casi 4 meses después de aquel partido en el Ibercaja Estadio en el que los leoneses le endosaron un 0-5 a los maños en el encuentro que dirigió Emilio Larraz tras la destitución de Gabi Fernández.
Ahora, el Real Zaragoza, con Rubén Sellés al frente, puede tomarse la revancha en un momento de la competición mucho más decisivo.
Llegada del Real Zaragoza al estadio
Árbitro principal
En una semana marcada por la polémica arbitral y por las protestas de los dos clubes, el árbitro encargado de dirigir el encuentro de este sábado es Jon Ander González, del Comité vasco. En el VAR estará Luis Mario Milla.
Alineación Cultural
Por parte de la Cultural, dirigida por Ziganda, el once cuenta con varios conocidos del Real Zaragoza con Iván Calero o Edgar Badia.
Titulares: Edgar Badía; Satrustegui, Barzic, Rodri Suárez, V. García; Tresaco, Bicho, Mestre, Iván Calero; Sobrino y Luis Chacón.
Alineación confirmada
A falta de una hora para el comienzo del encuentro, ya hay alineaciones confirmadas.
El Real Zaragoza introduce algunos cambios en su once, donde finalmente no puede estar El Yamiq.
Andrada; Aguirregabiria, Gomes, Insua, Juan Larios; Paul Akouokou, Mawuli; Rober, Francho, Cumic; Dani Gómez.
Duelo directo
Sin duda, se trata de una final. Real Zaragoza y Cultural Leonesa se ven las caras este sábado en el Reino de León en puestos de descenso, a dos puntos de distancia (23 y 25) y con la urgencia de sumar.
Cultural Leonesa - Real Zaragoza
¡Muy buenas tardes! Bienvenidos al directo del encuentro entre la Cultural Leonesa y el Real Zaragoza. A partir de las 18.30 comenzará el choque y a través de los comentarios podrán seguir todo lo que ocurra.