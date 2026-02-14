Nuevo punto insuficiente: el Real Zaragoza empata ante la Cultural Leonesa y deja escapar otra oportunidad de vida

Una jornada más y el Real Zaragoza no vence. Los aragoneses no han pasado del empate a 0 ante la Cultural Leonesa, un rival directo por la permanencia y el peor local de la categoría, en el Estadio Reino de León, y desaprovechan una nueva oportunidad de aferrarse a la vida.

Y es que aunque no se hablara de final, la de este sábado lo era. El Real Zaragoza se medía a un rival en puestos de descenso, con dos puntos más en el casillero, sabiendo que no puede perder más tiempo ni dejar escapar más puntos.

Sin embargo, los de Sellés han perdido su lucidez y ni con los nuevos fichajes (hoy sin El Yamiq), están cerca de ganar.

Con ocasiones para ambos lados, lo más cerca que estuvo el gol sobre el verde fue con un penalti revisado por el VAR en la primera parte para los locales. Sin embargo, Andrada detenía el lanzamiento de Rubén Sobrino.