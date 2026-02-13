El Yamiq viaja a León sin saber todavía si podrá jugar: el Real Zaragoza sigue a la espera de Apelación

El central del Real Zaragoza, Jawad El Yamiq, viaja a León con el resto del equipo a la espera de la resolución del Comité de Apelación. El marroquí entra en la convocatoria de Rubén Sellés para el encuentro de este sábado ante la Cultural Leonesa, sin saber todavía si podrá jugar o deberá cumplir un partido de sanción.

A las 12.30 la expedición del Real Zaragoza tenía prevista su salida en autobús a León, en la jornada previa a su compromiso liguero. A falta de una resolución por el Comité de Apelación, al que ha recurrido la entidad maña, El Yamiq viaja junto a sus compañeros (26 en total).

Por otro lado, en la convocatoria han entrado Pablo Insua y Dani Gómez, así como Cumic, que sufrió un golpe ante el Eibar y se esperaba una lesión grave.

Los que no viajan son los lesionados Pomares, Keidi Bare, Raúl Guti, Toni Moya, Bakis, y Kenan Kodro.

Situación El Yamiq

El Yamiq fue expulsado el pasado sábado ante el Eibar con una roja directa muy polémica. El lunes el director general Fernando López hizo unas declaraciones públicas mostrando su malestar por lo sucedido en el Ibercaja Estadio y el Real Zaragoza alegó al Comité de Disciplina de la Real Federación Española de Fútbol la sanción.

Este miércoles, Disciplina publicó que desestimaba estas alegaciones impuestas. Sin embargo, la situación no quedó ahí y el Real Zaragoza comunicó que recurría al Comité de Apelación esta sanción, que, a juicio del club, se sustenta en una “interpretación claramente errónea entre los hechos reflejados en el acta arbitral y lo sucedido en el terreno de juego”.

Desde entonces, el club está a la espera de conocer la decisión final, que no se sabe cuándo se publicará, y si podrá contar o no con el jugador, el mejor de los seis nuevos fichajes.

Rubén Sellés, en la rueda de prensa previa de este jueves, confesó que planteaba dos opciones para el partido, según lo que ocurriese finalmente con el defensa.

"Somos optimistas. Igual que el árbitro debe tomar sus decisiones, nosotros tenemos nuestro derecho a reclamar en todas las instancias que podamos pedir lo que es justo. Trabajamos en dos escenarios, con y sin Jawad. Debemos estar preparados", dijo el técnico valenciano.