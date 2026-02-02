Txema Indias junto a Adrián y Valery Fernández.

Real Zaragoza

Cierre del mercado de fichajes del Real Zaragoza: un total de seis incorporaciones y tres salidas

El club aragonés ha anunciado este lunes 2 de febrero hasta tres refuerzos. 

Zaragoza
Tras un mes de operaciones, el Real Zaragoza cierra el mercado de fichajes de invierno con seis nuevos refuerzos y tres salidas. 

El director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, ha incorporado durante esta ventana invernal a seis jugadores, Rober González, Nikola Cumic y Willy Agada, además de los últimos refuerzos de este mismo lunes, el lateral izquierdo Juan Larios, el central El Yamiq y el mediocentro Mawuli Mensah.

En cuanto a salidas, han abandonado la entidad en forma de cesión Samed Bazdar, Sebastian Kosa y Pau Sans. Además, se ha liberado la ficha federativa de Paulino De La Fuente. 

    El Real Zaragoza cierra el mercado de fichajes

    Con el fichaje de Mawuli Mensah, el Real Zaragoza termina de perfilar su plantilla de cara a la segunda vuelta. Lo hace con seis nuevas incorporaciones: Rober González, Nikola Cumic, Willy Agada, Juan Larios, El Yamiq y el mediocentro Mensah.

    Además, ha dado salida a Pau Sans, Sebastian Kosa y Samed Bazdar y Paulino De La Fuente ha liberado su ficha.

    Mawuli Mensah, sexto fichaje del Real Zaragoza

    El Real Zaragoza y el Real Betis han alcanzado un acuerdo para el traspaso de Mawuli Mensah al conjunto blanquillo. El centrocampista se convierte en el sexto fichaje del mercado.

    3 horas de mercado

    Quedan poco menos de 3 horas para el cierre del mercado de fichajes y el Real Zaragoza todavía podría incorporar alguna pieza a su plantilla. Deberá dar salida a algún futbolista para ello.

    Jawad El Yamiq regresa al Real Zaragoza

    ¡Fichaje sorpresa! El Real Zaragoza ha alcanzado un principio de acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, para la incorporación de Jawad El Yamiq al conjunto blanquillo hasta final de temporada. Regresa a la que fue su casa hace seis años. 

    Reencuentro entre Larios y Selles

    Juan Larios y Sellés.

    Juan Larios y Sellés. Real Zaragoza

    Jornadas decisivas

    Más allá del mercado de fichajes, el Real Zaragoza, que ha descansado durante este lunes, tiene el sábado una auténtica final en el Ibercaja Estadio. Los de Sellés han visto ampliada la distancia con los puestos de salvación (5 puntos) y reciben al Eibar, rival que tras su última victoria se coloca a 9 de los maños. 

    Además, después se medirá a la Cultural Leonesa y al Andorra. 

    Juan Larios, nuevo fichaje

    Juan Larios se convierte en nuevo jugador del Real Zaragoza. El lateral izquierdo se incorpora al cuadro blanquillo por lo que resta de temporada. Llega cedido por el Southampton, donde coincidió con Rubén Sellés y ha jugado la primera vuelta en la Cultural Leonesa. 

    Tres fichajes

    13.31: Por su parte, la dirección deportiva ha incorporado a tres futbolistas. El centrocampista Rober González, el extremo Nikola Cumic y el delantero Willy Agada. 

    Salidas durante el mercado

    13.22: Durante este mes de mercado de fichajes, el Real Zaragoza ha dado salida a tres futbolistas de la plantilla, todos ellos en forma de cesión. 

    Sabastian Kosa, Samed Bazdar y el último, Pau Sans, al KS Cracovia. 

    Ficha de Paulino

    13.07: Durante este lunes todavía no ha habido fichajes en el Real Zaragoza, pero el club ha comunicado la baja federativa de Paulino De La Fuente, en proceso de recuperación tras ser intervenido de la rodilla. Esta licencia permite incorporar otro jugador. 

    Últimas horas del mercado

    13.05: Quedan menos de 12 horas para el cierre del mercado de fichajes de invierno. El segundo de Txema Indias en el Real Zaragoza. Sin duda, quedan horas decisivas para cerrar una plantilla que compita por salvar al equipo del descenso. 