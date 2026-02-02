Cierre del mercado de fichajes del Real Zaragoza: un total de seis incorporaciones y tres salidas

Tras un mes de operaciones, el Real Zaragoza cierra el mercado de fichajes de invierno con seis nuevos refuerzos y tres salidas.

El director deportivo del Real Zaragoza, Txema Indias, ha incorporado durante esta ventana invernal a seis jugadores, Rober González, Nikola Cumic y Willy Agada, además de los últimos refuerzos de este mismo lunes, el lateral izquierdo Juan Larios, el central El Yamiq y el mediocentro Mawuli Mensah.

En cuanto a salidas, han abandonado la entidad en forma de cesión Samed Bazdar, Sebastian Kosa y Pau Sans. Además, se ha liberado la ficha federativa de Paulino De La Fuente.