El Real Zaragoza sorprende con el regreso de El Yamiq 6 años después: el central marroquí firma hasta final de temporada

Nuevo fichaje sorpresa del Real Zaragoza. El conjunto aragonés ha comunicado este lunes por la tarde que ha alcanzado un acuerdo, a expensas del reconocimiento médico, para la incorporación de Jawad El Yamiq hasta final de temporada.

El central marroquí regresa así a la que fue su casa hace seis años, en la segunda mitad del curso 2019/20, marcado por la pandemia del coronavirus.

El Yamiq es un veterano y poderoso defensa central de 33 años con pasado en el Real Zaragoza, a donde llegó cedido en enero de 2020 en el mercado de fichajes del curso 2019-20. Entonces, con Víctor Fernández como técnico y peleando por el ascenso a Primera División, el defensa se convirtió en una pieza clave y disputó 14 partidos.

Además, ha sido internacional con la selección de Marruecos en 41 ocasiones, incluyendo la reciente final de la Copa de África, y acumula más de 300 encuentros como profesional.

Formado en el Khouribga, en su ciudad natal, también pasó por las filas del Raja Casablanca antes de dar el salto a Europa. Aterrizó en el Genoa italiano y encadenó cesiones en el Perugia y en el propio Real Zaragoza. Su buen rendimiento como blanquillo despertó el interés del Real Valladolid, que lo fichó en verano de 2020, para jugar en Primera División.

Tras su experiencia en la liga española decidió continuar su carrera en Arabia Saudí, primero en el Al-Wehda y, posteriormente en el Al-Najma, desde el que ahora regresa a la que fue su casa: el Real Zaragoza. Sin duda, una noticia que sorprendido a todos los aficionados, que han celebrado su vuelta.

🤍 𝑱𝑨𝑾𝑨𝑫 𝑬𝑳 𝒀𝑨𝑴𝑰𝑸 💙



✍️ Principio de acuerdo con el central internacional con Marruecos, que firma hasta el final de la presente temporada



¡Bienvenido a tu casa, Jawad! pic.twitter.com/Pz4ukRhkiI — Real Zaragoza (@RealZaragoza) February 2, 2026

El zaguero se convierte en el quinto fichaje de Txema Indias en el mercado invernal, que finaliza este lunes 2 de febrero a las 23.59 y refuerza el centro de la defensa, una posición reclamada en la plantilla.

Así pues, se une al centrocampista Rober González (que debutó en Albacete), al extremo Nikola Cumic, al delantero Willy Agada y al lateral izquierdo Juan Larios como refuerzo para sacar al Real Zaragoza del descenso a Primera RFEF.