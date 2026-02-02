El Real Zaragoza libera la ficha de Paulino, operado de la rodilla, y podrá usarla para un nuevo fichaje

El Real Zaragoza y Paulino De la Fuente han alcanzado un acuerdo por el que el jugador cántabro libera su ficha federativa para lo que resta de temporada y deja un hueco para incorporar a un nuevo fichaje a lo largo del día.

Paulino, que llegó al Real Zaragoza el pasado verano desde el Real Oviedo y firmó por dos temporadas, lleva lesionado desde noviembre y fue intervenido recientemente de su rodilla izquierda mediante artroscopia.

En concreto, la operación se realizó el sábado 17 de enero en el Hospital Universitario Quirónsalud Zaragoza y se encuentra en este momento en periodo de readaptación.

En el comunicado emitido por el club este lunes 2 de febrero, último día del mercado de fichajes, el Real Zaragoza agradece la voluntad y compromiso de Paulino De la Fuente, que completará su proceso de recuperación en lo que resta de curso.