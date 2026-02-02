El mediocentro Mawuli Mensah, sexto fichaje del Real Zaragoza: firma con opción de prórroga hasta 2028

El Real Zaragoza cierra su plantilla con la llegada del esperado mediocentro. El club maño ha alcanzado un acuerdo con el Real Betis para el traspaso en propiedad de Mawuli Mensah hasta el final de temporada, con una opción prorrogable hasta 2028.

Se trata del sexto fichaje del Real Zaragoza en el mercado de fichajes de invierno y el tercero de la jornada, tras el lateral izquierdo Juan Larios y el central El Yamiq, anunciados durante este lunes.

El ghanés de 22 años, Mensah, es un joven mediocentro que, tras formarse en su país de nacimiento, llegó a España de la mano del Antequera. En verano de 2023, el Betis lo incorporó para su filial, donde ha jugado hasta el presente.

Con un bagaje de 9 goles (todos en la temporada 2023/24) y una asistencia en 65 partidos con el filial del Betis, 16 disputados este curso, Mensah llega ahora a Zaragoza para completar la medular del equipo dirigido por Rubén Sellés que tiene por delante meses cruciales para asegurar su futuro en el fútbol profesional y que necesitaba nuevas piezas en el centro del campo.

Así pues, este martes el Real Zaragoza vuelve al trabajo y tiene por delante días de entrenamiento para preparar la final del sábado ante el Eibar, donde espera contar con todos los futbolistas recién incorporados. Por ahora, solo ha debutado Rober González, que se estrenó como titular en el Carlos Belmonte contra el Albacete. Agada estuvo en el banquillo, sin minutos.