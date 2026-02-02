Juan Larios, nuevo lateral izquierdo del Real Zaragoza: cedido por el Southampton, donde ya coincidió con Sellés

El Real Zaragoza mueve ficha de nuevo y ya tiene a su cuarto fichaje. El club maño ha anunciado este mediodía la incorporación del lateral izquierdo Juan Larios. El joven de 22 años llega en condición de préstamo por el Southampton de la Segunda División inglesa hasta el final de la presente temporada.

Durante la primera vuelta del campeonato 2025-26 ha estado cedido en la Cultural y Deportiva Leonesa, con la que ha jugado 13 partidos entre LaLiga Hypermotion y la Copa del Rey.

Larios, de tan solo 22 años, nació en Sevilla, en la localidad de Tomares, y es un lateral izquierdo que se ha formado en importantes canteras del fútbol europeo como la del Sevilla FC, el FC Barcelona o el Manchester City. En verano de 2022 lo incorporó el Southampton y allí coincidió con el entrenador valenciano Rubén Sellés.

Larios es internacional en categorías inferiores con la selección española y ahora llega al Real Zaragoza para reforzar la zaga blanquilla hasta final de temporada. Compartirá posición con Carlos Pomares y Dani Tasende.

Con su llegada, el director deportivo Txema Indias suma durante esta ventana invernal cuatro jugadores: el centrocampista Rober González, el extremo Nikola Cumic, el delantero Willy Agada y el lateral izquierdo Juan Larios.

Todavía quedan horas de mercado y se espera al menos otro nuevo rostro.

Cabe destacar que este lunes el Real Zaragoza ha anunciado el acuerdo con el futbolista Paulino De La Fuente para liberar su ficha federativa debido a su lesión. Con este movimiento, el club puede ocupar su lugar con un nuevo fichaje.