Fichaje sorpresa en el Real Zaragoza: el extremo Nikola Cumic llega cedido hasta final de temporada

24 horas después de la muy preocupante derrota en Albacete, el Real Zaragoza ha acudido al mercado por sorpresa para incorporar al extremo Nikola Cumic, del Rubin Kazan.

El tropezón en el Carlos Belmonte obligaba a la Dirección Deportiva de Txema Indias a reaccionar, sobre todo en defensa o en el centro del campo. La solución ha sido un atacante prácticamente desconocido para el gran público.

Según el club, Cumic es un extremo que puede jugar por ambas bandas y destaca por su velocidad y verticalidad.

Sus estadísticas reflejan una escasa capacidad para marcar gol, uno de los muchos lastres del equipo. Esta temporada ha jugado 7 partidos en Liga y 4 en Copa, sin conseguir marcar y dando solo 1 asistencia.

Este era su tercer año en el Rubin Kazan. En los dos anteriores, había jugado 31 partidos, marcando 3 goles.

Su gran temporada fue la 2022/2023 con la Vojvodina, en la que logró anotar 13 goles en 29 partidos.

Cumic tiene experiencia en Segunda División, en donde jugó con el Sporting de Gijón en la temporada 2020/2021, marcando 1 gol en 28 partidos.

Este será el tercer refuerzo del club para la zona atacante, después de las llegadas de Rober González, titular y casi inédito en Albacete, y Willy Agada, mientras el equipo sigue descomponiéndose en el centro del campo y la defensa.