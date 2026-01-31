Enfado monumental de Rubén Sellés tras perder en Albacete: “Quiero un equipo competitivo que salga a reventar al rival”

Tremendo enfado del técnico del Real Zaragoza, Rubén Sellés, contra su plantilla tras la derrota ante el Albacete por 2-0. El entrenador valenciano no se ha mordido la lengua y ha exigido a sus jugadores un cambio radical en su actitud para afrontar lo que queda de temporada.

Este enfado viene tras un nuevo naufragio de su equipo, que se ha visto sometido desde el primer minuto por un Albacete más enchufado, más intenso y que ha salido con más decisión a por la victoria.

En rueda de prensa, tras el partido, Sellés ha sido claro y directo, y, responsabilizándose de la derrota, ha exigido más intensidad y actitud a los jugadores.

“No hemos sido competitivos ni hemos mostrado nuestras señas de identidad. Hemos mostrado una espiral de equipo que está luchando por no descender y tiene dudas, y no podemos salir así. Debemos dar un cambio drástico en la actitud de afrontar los partidos”, ha reclamado.

Y ha ido a más: “No podemos tener una actitud de víctimas. No podemos salir a esperar a los partidos y ver qué hace el rival. Tendré que afinar mi mensaje. No podemos salir a no representar al Real Zaragoza, como hemos hecho en la primera parte”.

De hecho, de cara al final de mercado, Sellés ha sido preguntado por si elegiría reforzarse con un delantero o con un defensa, y también ha sido claro.

“Si me dan a elegir, querría tener un equipo competitivo que saliera a reventar al rival y no esperar a ver qué pasa. Da igual que venga delantero o centrocampista. Necesito gente que compita y salga a competir, y hoy no lo hemos demostrado. Debemos salir a morder y hoy no hemos salido a nada”, ha aseverado.

Para Sellés, esta derrota es un “toque de atención” de cara a los 18 partidos que todavía restan por acabar la temporada, en los que estará en juego la continuidad del Real Zaragoza en el fútbol profesional.

"No hemos tocado fondo, siempre se puede tocar un poco más. Hoy no hemos dado la imagen, pero estamos en una distancia que podemos salvar. Es un toque de atención para cambiar algo, porque así no podemos continuar", ha continuado.