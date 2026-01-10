Kenan Kodro celebra uno de los goles del Real Zaragoza en El Sardinero

Kenan Kodro celebra uno de los goles del Real Zaragoza en El Sardinero LaLiga

Real Zaragoza

Racing Santander - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: 3 puntazos con sufrimiento hasta el final

Racing de Santander y Real Zaragoza cierran la primera vuelta en un partido de grandes urgencias para los aragoneses, que vuelven a ser colistas.

Zaragoza
Publicada
Actualizada

LAS CLAVES

Último partido de la primera vuelta para Racing de Santander y Real Zaragoza. El Sardinero volverá a vivir un partido entre dos históricos del fútbol español que viven dos realidades muy distintas. Mientras los cántabros están asentados en ascenso directo y está a un paso de ser campeones de invierno, los aragoneses han regresado al farolillo rojo y necesitan 3 puntos para no ver, otra vez, muy lejos la permanencia.

  1. Zaragoza

    ¡FINAAAAAAAAAAAAAL!

    ¡¡VICTORIA DEL REAL ZARAGOZA EN EL SARDINERO!! ¡En un final de infarto que se alargó hasta el minuto 99, el Real Zaragoza suma 3 puntazos descomunales con un hat-trick de Kenan Kodro!

    En breve, la crónica en EL ESPAÑOL DE ARAGÓN

  2. Zaragoza

    93': Gol del Racing, el 2-3

    Nuevo gol del Racing, que va a ir a por el partido a falta de 4 minutos. Marca Manex Lozano de cabeza.

  3. Zaragoza

    90': Siete minutos de añadido

    Se añadirán siete minutos en El Sardinero

  4. Zaragoza

    88': Achica agua el Zaragoza

    Achica agua el Real Zaragoza para mantener lejos al Racing de su área

  5. Zaragoza

    86': ¡ROJA A SOBERÓN!

    ¡Tarjeta roja para Mario Soberón! ¡Golpeó Soberón con la plancha a Ezkieta cuando fue a rematar y Gorka Etayo le muestra la tarjeta roja! Jugará el Zaragoza los últimos 5 minutos y el añadido con 10.

  6. Zaragoza

    84': ¡Perdona Sinan Bakis la sentencia!

    ¡PERDONA SINAN BAKIS LA SENTENCIA DEL ZARAGOZA! ¡Gran carrera de Francho, que le sirve en bandeja el gol al turco, pero no consigue superar a Ezkieta!

  7. Zaragoza

    81': Gol del Racing

    ¡Gol del Racing de Santander! Pone emoción el Racing al aprovechar Puerta un balón suelto en un saque de esquina mal defendido por la defensa aragonesa.

  8. Zaragoza

    77': Vuelve a despejar la defensa del Zaragoza

    Despeja por dos veces la defensa del Zaragoza, primero un lanzamiento de falta de Andrés Martín y luego el posterior centro de Mantilla.

  9. Zaragoza

    76': Agota cambios Sellés

    Agota cambios Sellés a 15 minutos para el final, más el añadido. Se marcha Dani Tasende, con calambres, y entra Pomares.

  10. Zaragoza

    75': Calambres también para Tasende

    Dani Tasende también va con calambres y no podrá continuar. Antes a Saidu también se le ha visto con lo justo de gasolina. Y quedan 15 largos minutos por delante.

  11. Zaragoza

    71': Amarilla para Sangalli

    Tarjeta amarilla para Sangalli por una dura entrada sobre Tasende, que se adelantó al jugador racinguista y se llevó el golpe.

  12. Zaragoza

    69': Nuevo cambio en el Zaragoza

    Cuarto cambio en el Real Zaragoza. El juvenil Ale Gomes, estelar en el lateral y ya con calambres que casi no le dejaban caminar, deja su puesto a Juan Sebastián.

  13. Zaragoza

    67': Disparo lejano de Sangalli

    Disparo lejano de Sangalli que atrapa Andrada. El Racing busca aferrarse al partido.

  14. Zaragoza

    63': Más cambios en ambos equipos

    Hay más cambios en ambos equipos. En el Zaragoza se marchan Insua y Kenan Kodro, que vio la amarilla por quitarse la camiseta al marcar el 0-3, y entran Radovanovic y Sinan Bakis.

    En el Racing se marcha Peio Canales y entra Damián Rodríguez, otro de los fichajes de este mercado invernal.

  15. Zaragoza

    62': Despeja Cuenca el córner

    Despejó Marcos Cuenca en el primer palo otro saque de esquina del Racing

  16. Zaragoza

    59': Amarilla a Cuenca y a Mantilla

    Primeras tarjetas del partido. Gorka Etayo le muestra la amarilla a Mantilla y Cuenca, uno de cada equipo, por encararse en el terreno de juego.

  17. Zaragoza

    57': ¡Perdona Cuenca el 0-4!

    ¡Y ha tenido Marcos Cuenca el 0-4! Mano a mano de Cuenca ante Ezkieta en una clara posición, pero el portero del Racing evitó el cuarto del Real Zaragoza.

  18. Zaragoza

    53': ¡¡HAT-TRICK DE KENAN KODRO!!

    ¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KENAN KODRO! ¡¡HAT-TRICK DEL DELANTERO DEL REAL ZARAGOZA!! ¡Marca el tercero el Zaragoza con un gran remate a centro de Tasende!

  19. Zaragoza

    49': Aprieta el Racing en los primeros minutos

    Ha querido comenzar el Racing buscando sembrar dudas en la defensa del Real Zaragoza, colgando varios balones al área de Andrada, bien despejados por la defensa.

  20. Zaragoza

    45': Comienza la segunda parte con cambios

    Arranca la segunda mitad con cambios en el Racing de Santander. José Alberto López no espera y hace debutar al delantero Manex Lozano, anunciado a primera hora de este sábado y, por tanto, ni ha realizado un entrenamiento con sus nuevos compañeros. El técnico también introduce a Suleiman y deja en el vestuario a Javi Castro y Maguette.

    También hay cambio en el Real Zaragoza, dando entrada a Soberón en lugar de Keidi Bare.