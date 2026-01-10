Racing Santander - Real Zaragoza, LaLiga Hypermotion en directo: 3 puntazos con sufrimiento hasta el final
Racing de Santander y Real Zaragoza cierran la primera vuelta en un partido de grandes urgencias para los aragoneses, que vuelven a ser colistas.
LAS CLAVES
- 23:02 ¡FINAAAAAAAAAAAAAL!
- 22:55 93': Gol del Racing, el 2-3
- 22:48 86': ¡ROJA A SOBERÓN!
- 22:43 81': Gol del Racing
- 22:16 53': ¡¡HAT-TRICK DE KENAN KODRO!!
- 21:52 DESCANSO
- 21:25 21': ¡¡VUELVE A MARCAR KENAN KODRO!!
- 21:07 3': ¡¡GOOOOOOOL DE KENAN KODRO!!
- 21:03 0': Comienza el partido
Último partido de la primera vuelta para Racing de Santander y Real Zaragoza. El Sardinero volverá a vivir un partido entre dos históricos del fútbol español que viven dos realidades muy distintas. Mientras los cántabros están asentados en ascenso directo y está a un paso de ser campeones de invierno, los aragoneses han regresado al farolillo rojo y necesitan 3 puntos para no ver, otra vez, muy lejos la permanencia.
-
¡FINAAAAAAAAAAAAAL!
¡¡VICTORIA DEL REAL ZARAGOZA EN EL SARDINERO!! ¡En un final de infarto que se alargó hasta el minuto 99, el Real Zaragoza suma 3 puntazos descomunales con un hat-trick de Kenan Kodro!
-
93': Gol del Racing, el 2-3
Nuevo gol del Racing, que va a ir a por el partido a falta de 4 minutos. Marca Manex Lozano de cabeza.
-
90': Siete minutos de añadido
Se añadirán siete minutos en El Sardinero
-
88': Achica agua el Zaragoza
Achica agua el Real Zaragoza para mantener lejos al Racing de su área
-
86': ¡ROJA A SOBERÓN!
¡Tarjeta roja para Mario Soberón! ¡Golpeó Soberón con la plancha a Ezkieta cuando fue a rematar y Gorka Etayo le muestra la tarjeta roja! Jugará el Zaragoza los últimos 5 minutos y el añadido con 10.
-
84': ¡Perdona Sinan Bakis la sentencia!
¡PERDONA SINAN BAKIS LA SENTENCIA DEL ZARAGOZA! ¡Gran carrera de Francho, que le sirve en bandeja el gol al turco, pero no consigue superar a Ezkieta!
-
81': Gol del Racing
¡Gol del Racing de Santander! Pone emoción el Racing al aprovechar Puerta un balón suelto en un saque de esquina mal defendido por la defensa aragonesa.
-
77': Vuelve a despejar la defensa del Zaragoza
Despeja por dos veces la defensa del Zaragoza, primero un lanzamiento de falta de Andrés Martín y luego el posterior centro de Mantilla.
-
76': Agota cambios Sellés
Agota cambios Sellés a 15 minutos para el final, más el añadido. Se marcha Dani Tasende, con calambres, y entra Pomares.
-
75': Calambres también para Tasende
Dani Tasende también va con calambres y no podrá continuar. Antes a Saidu también se le ha visto con lo justo de gasolina. Y quedan 15 largos minutos por delante.
-
71': Amarilla para Sangalli
Tarjeta amarilla para Sangalli por una dura entrada sobre Tasende, que se adelantó al jugador racinguista y se llevó el golpe.
-
69': Nuevo cambio en el Zaragoza
Cuarto cambio en el Real Zaragoza. El juvenil Ale Gomes, estelar en el lateral y ya con calambres que casi no le dejaban caminar, deja su puesto a Juan Sebastián.
-
67': Disparo lejano de Sangalli
Disparo lejano de Sangalli que atrapa Andrada. El Racing busca aferrarse al partido.
-
63': Más cambios en ambos equipos
Hay más cambios en ambos equipos. En el Zaragoza se marchan Insua y Kenan Kodro, que vio la amarilla por quitarse la camiseta al marcar el 0-3, y entran Radovanovic y Sinan Bakis.
En el Racing se marcha Peio Canales y entra Damián Rodríguez, otro de los fichajes de este mercado invernal.
-
62': Despeja Cuenca el córner
Despejó Marcos Cuenca en el primer palo otro saque de esquina del Racing
-
59': Amarilla a Cuenca y a Mantilla
Primeras tarjetas del partido. Gorka Etayo le muestra la amarilla a Mantilla y Cuenca, uno de cada equipo, por encararse en el terreno de juego.
-
57': ¡Perdona Cuenca el 0-4!
¡Y ha tenido Marcos Cuenca el 0-4! Mano a mano de Cuenca ante Ezkieta en una clara posición, pero el portero del Racing evitó el cuarto del Real Zaragoza.
-
53': ¡¡HAT-TRICK DE KENAN KODRO!!
¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL DE KENAN KODRO! ¡¡HAT-TRICK DEL DELANTERO DEL REAL ZARAGOZA!! ¡Marca el tercero el Zaragoza con un gran remate a centro de Tasende!
-
49': Aprieta el Racing en los primeros minutos
Ha querido comenzar el Racing buscando sembrar dudas en la defensa del Real Zaragoza, colgando varios balones al área de Andrada, bien despejados por la defensa.
-
45': Comienza la segunda parte con cambios
Arranca la segunda mitad con cambios en el Racing de Santander. José Alberto López no espera y hace debutar al delantero Manex Lozano, anunciado a primera hora de este sábado y, por tanto, ni ha realizado un entrenamiento con sus nuevos compañeros. El técnico también introduce a Suleiman y deja en el vestuario a Javi Castro y Maguette.
También hay cambio en el Real Zaragoza, dando entrada a Soberón en lugar de Keidi Bare.