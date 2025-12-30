El Real Zaragoza hace efectivo el pago de los 10 millones de euros a la sociedad Nueva Romareda un día antes del plazo límite

Tras meses de incertidumbre, el Real Zaragoza ha comunicado este martes que durante la presente jornada se ha hecho efectiva su aportación de 10 millones de euros a la sociedad La Nueva Romareda S.L. El pago ha sido oficial un día antes de la fecha límite, el 31 de diciembre del 2025.

Con esta operación financiera, el club cumple con los acuerdos establecidos en el pacto de socios de la Sociedad, demostrando así su "compromiso con este proyecto estratégico".

Hace una semana, durante la celebración de la Junta General de Accionistas, la entidad trasladó su compromiso de pagar su parte antes del 31 de diciembre. Sin embargo, este lunes, la alcaldesa de Zaragoza, Natalia Chueca, señaló que todavía no se había producido, pero mostró su confianza en su palabra.

Además, minutos antes de la comunicación por parte del Real Zaragoza, el presidente de Aragón, Jorge Azcón, ha sido "optimista" con el pago, pese a no confirmar si se había materializado: "Tiene que ser el club quien cuente que las aportaciones se van a efectuar".

“Creo que el Real Zaragoza va a cumplir con esas aportaciones económicas y es una magnífica noticia. Que el club tenga una economía saneada es la base para que le vaya bien deportivamente, que es lo que todos queremos", ha subrayado Azcón durante su visita a Casa Amparo. Igualmente, ha deseado que en los próximos partidos al equipo le vaya mejor.

Finalmente, el Real Zaragoza ha hecho efectivo el abono de los 10 millones, según ha confirmado en un comunicado. “Esta aportación no solo constituye una transacción financiera crucial para el avance de las obras, sino que, sobre todo, reafirma nuestra apuesta inquebrantable por Zaragoza y por Aragón", expresa el club en su escrito.

"En el Real Zaragoza entendemos que somos mucho más que un club de fútbol: somos un motor vertebrador de la sociedad aragonesa, un generador de identidad y, ahora más que nunca, una palanca de crecimiento económico y proyección internacional para nuestra tierra", continúa.

Además, la entidad aragonesa pone en valor la construcción del nuevo estadio como “un proyecto ilusionante que va más allá de lo deportivo” y que aspira a ser un recinto “de vanguardia, sostenible y moderno, diseñado para estar a la altura de una de las mejores aficiones de España y para albergar eventos de primer nivel mundial”.

Por otro lado, el Real Zaragoza agradece la colaboración y sintonía con el Gobierno de Aragón y el Ayuntamiento de Zaragoza, los otros dos miembros de la Sociedad. Una fórmula que el presidente Azcón también ha elogiado como “de éxito”.