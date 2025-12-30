El Real Zaragoza se despide de otro año para olvidar: solo 9 victorias entre sufrimiento, protestas e inestabilidad

Cuesta expresar todo lo que ha sido este 2025 para el Real Zaragoza. La sensación de que ha pasado mucho, pero a la vez nada, porque todo sigue igual, más bien peor. El resumen es rápido, el conjunto aragonés solo ha cosechado 9 victorias en 40 partidos disputados, 41 goles a favor y 64 en contra, además de haber tenido hasta cuatro inquilinos en el banquillo y haber cambiado de casa despidiendo la vieja Romareda.

Enero empezó ya con las aguas revueltas, pues tras caer en Elche 1-0 por un gol en el descuento, en el primer partido en La Romareda con Miguel Ángel Ramírez se escucharon las primeras protestas contra el técnico. El Real Zaragoza se medía al Tenerife, colista, y con el resultado de 0-2, parte de la afición cantó “Ramírez vete ya”. Finalmente, el cuadro maño empató a 2.

La etapa del canario en el Real Zaragoza se recuerda por aspectos extradeportivos, declaraciones desafortunadas y decisiones controvertidas en la ciudad.

Tras 10 partidos, solo 7 puntos de 30 y el equipo al borde de los puestos de descenso, el 16 de marzo Ramírez fue destituido de la mano del director deportivo, Juan Carlos Cordero. Un día más tarde, el Real Zaragoza anunció la llegada de Gabi Fernández para evitar un descenso a Primera Federación.

Su llegada trajo energía e ilusión al zaragocismo, al tener en casa a un exjugador blanquillo. El madrileño consiguió el objetivo de la salvación en la penúltima jornada, logrando vencer al Deportivo de La Coruña en la despedida del viejo estadio.

Con la permanencia sellada, el primer paso para el futuro era fichar a un director deportivo. La propiedad apostó por Txema Indias, quien después ratificó a Gabi Fernández como entrenador.

Así pues, comenzó la reestructuración de la plantilla, con 12 nuevos fichajes y otras tantas salidas en el mercado de fichajes.

Este verano estuvo marcado por la inauguración del Ibercaja Estadio, el estadio modular construido durante la primera mitad del 2025 para albergar los partidos del Real Zaragoza en el curso 25/26 y 26/27 y permitir acelerar las obras de la Nueva Romareda.

Ibercaja Estadio. E.E.

Nuevo curso, peor resultado

Con Gabi Fernández y con la plantilla todavía incompleta, arrancó la nueva campaña. Se avisó de que sería un año duro y se dejó de hablar del ascenso. Sin embargo, pocos se esperaban un inicio tan pésimo y vivir la peor situación de la historia del club.

Los blanquillos no ganaron hasta la jornada 7 frente al Mirandés y en la 9, tras perder en Almería, el mismo día del Pilar, Gabi fue cesado con el Real Zaragoza colista y en una profunda crisis.

Entonces, la dirección deportiva dio la oportunidad a Emilio Larraz, entrenador del Deportivo Aragón, de coger las riendas del primer equipo, sin definir si era temporal o permanente. Sin embargo, la dura goleada 0-5 ante la Cultural Leonesa sentenció al aragonés.

Fue entonces cuando se apostó por Rubén Sellés, técnico sin experiencia en el fútbol español, que sembró dudas en su llegada. Pero la mejoría se notó desde el primer encuentro a pesar de caer en los tres primeros.

Tras ello, el Real Zaragoza ganó los tres siguientes y a día de hoy, se sitúa penúltimo a cuatro puntos de la salvación, con más optimismo y confianza.

Protestas contra la propiedad

El 2025 en lo deportivo ha sido un año nefasto para el Real Zaragoza y esa crisis se ha transformado en protestas hacia la propiedad del club. Las hubo al final del curso anterior, con gritos de directiva dimisión cuando se logró certificar la permanencia, pero el enfado de la afición se ha plasmado con mayor ímpetu durante la actual temporada.

Sobre todo, el zaragocismo estalló tras el 0-5 contra la Cultural Leonesa. Los aficionados comenzaron a movilizarse, a colgar pancartas de protesta y antes del encuentro ante el Deportivo de La Coruña en el Ibercaja Estadio, se celebró una gran concentración contra la directiva.

No obstante, apenas ha habido cambios en el seno directivo, aunque el pasado martes se confirmó la dimisión de Emilio Cruz como consejero, mientras que la Junta ratificó el papel de Juan Forcén y Mariano Aguilar.

Pancarta de protesta de la afición del Real Zaragoza Raúl Gascón E.E.

Además, durante el 2025, la afición ha seguido reclamando la presencia del presidente Jorge Mas, que únicamente ha estado en dos partidos en todo el año (ante el Eibar en abril y ante el Valladolid este septiembre).

Cambio de casa

Sin duda, se marcha otro año con pocas cosas positivas para el Real Zaragoza, pudiendo solo rescatar ese apoyo incansable de la afición y los pasos adelante hacia la Nueva Romareda.

En agosto se demolió totalmente el querido e histórico estadio, que acaba el año con el nuevo Gol Sur levantado y unas obras que avanzan “a buen ritmo”, según señaló hace unos días la alcaldesa.

No obstante, cabe destacar que el Real Zaragoza está echando en falta su hogar, pues en el Ibercaja Estadio no ganó hasta el 17 de noviembre frente al Huesca. De hecho, solo han sido dos victorias en 9 choques.

En definitiva, las cifras reflejan claramente un 2025 irregular y dramático para el Real Zaragoza. 9 victorias, 12 empates y 19 derrotas, 39 puntos en 40 partidos de Liga; 41 goles a favor y 64 goles en contra, con Dani Gómez como máximo goleador de la plantilla (7 dianas).

Adiós al 2025 para recibir al 2026 con muchos deseos de Año Nuevo. Lo primero, mantener al Real Zaragoza en el fútbol profesional.