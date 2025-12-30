Los más pequeños inundan de ilusión el entretenimiento a puertas abiertas del Real Zaragoza: "Es muy necesario"

Jornada de zaragocismo puro para cerrar un 2025 lleno de momentos para olvidar, pero con el incansable apoyo de una afición que nunca falla. Así se ha vuelto a demostrar este martes 30 de diciembre en el entrenamiento a puerta abierta del Real Zaragoza en el Ibercaja Estadio.

Coincidiendo con el fin del año y las vacaciones escolares de Navidad, el club ha permitido a sus aficionados colarse este martes en una sesión de entrenamiento. Alrededor de 1.000 aficionados (menos que en otras citas anteriores como esta) se han desplazado hasta el estadio modular para estar cerca de los jugadores y mostrar su apoyo de cara al encuentro del domingo ante Las Palmas tras una semana de descanso.

Las gradas del Ibercaja Estadio, que albergaba por primera vez un entrenamiento con público, iban llenándose poco a poco desde las 10.00 que se abrían las puertas hasta una vez empezado el entreno, pero, sobre todo, predominaba el público familiar. Principalmente, padres con niños.

La ilusión de estos inundaba el ambiente, frío pero con sol, entre tímidos gritos a sus favoritos, pancartas y aplausos.

“Es muy agradable que se hagan estas iniciativas”, comentaba un padre con su pequeño en brazos.

Un niño en el entrenamiento de puertas abiertas. E.E.

“No puede venir a los partidos de Liga y tenía muchas ganas de ver el estadio y el entrenamiento”, señalaba otro aficionado. En este aspecto, confiesa que “es muy necesario”, porque permite a los más pequeños acercarse al Real Zaragoza y sentir la unión entre jugadores y afición.

Saidu y Raúl Guti, que celebraba su cumpleaños, han sido unos de los más aclamados y a quienes los zaragocistas tenían más ganas de ver y hacerse una foto.

Con la familia zaragocista 🥰 pic.twitter.com/LAebegbOMk — Real Zaragoza (@RealZaragoza) December 30, 2025

También las miradas de muchos se dirigían a Sinan Bakis, que ha anotado cuatro goles durante el partidillo, muy celebrados por los asistentes. Era al final del entrenamiento cuando la gente se venía más arriba y animaba a la plantilla blanquilla.

En cuanto a los protagonistas del césped, no han participado Pau Sans, Aguirregabiria y Francho, que trabajan en el gimnasio, ni Paulino, al igual que este lunes.