Así hemos vivido en directo la derrota del Real Zaragoza ante el Cádiz (1-2) en el Ibercaja Estadio
En el último encuentro de 2025 en casa, los de Sellés buscan alargar las buenas sensaciones y acercarse a los puestos de salvación.
LAS CLAVES
- 23:01 FINAL DEL PARTIDO
- 22:37 GOL DEL TACHI
- 22:26 GOL DEL CÁDIZ
- 22:19 GOL DEL CÁDIZ
- 22:04 SEGUNDA MITAD
- 21:49 DESCANSO
- 21:01 COMIENZA EL PARTIDO
El Real Zaragoza quiere seguir mostrando que está más vivo que nunca y encadenar su quinto encuentro sin perder. De momento, encadena tres victorias y un empate que le han hecho ver real la salvación que un día estuvo a 9 puntos. Ahora, la situación y la confianza son totalmente distintas.
El conjunto aragonés comenzaba la jornada con la posibilidad de salir del descenso tres meses después. No dependía de sí mismo, y la victoria del Andorra esta tarde ante el Valladolid le arrebata ese objetivo. No obstante, los de Sellés buscan sumar la victoria ante su afición frente al Cádiz, que ha ganado un partido de los últimos 8.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | FINAL DEL PARTIDO
98': Final del encuentro. No consigue la remontaba el cuadro maño y sigue colista otra jornada más.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | 7 minutos de añadido
90': Se jugarán 7 minutos más. Hay tiempo...
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | ¡Fuera Keidi!
88': Disparo desde la frontal de Keidi. Se va alto.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | Cartulina amarilla para Tachi
85': Amarilla a Tachi.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | ¡¡¡LO PARAAAAAAA!!!
85': ¡LO PARA ADRIÁAAAAAN! Fantástica parada del guardameta blanquillo a Iza Carcelén.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | PENALTI PARA EL CÁDIZ
81': Penalti de Insua sobre Dawda, después de un mal despeje de Juan Sebastián.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | Cartulina amarilla al Cádiz
78': Amarilla a Climent, que está siendo atendido.
Real Zaragoza 1 - 2 Cádiz CF | ¡¡GOOOOOL DE TACHI!!
76': ¡¡GOOOOLAZO DE TACHI!! Recorta distancias el Real Zaragoza con un gol del madrileño por la escuadra tras un pase de Tasende.
Real Zaragoza 0 - 2 Cádiz CF | ¡Otra vez Radovanovic!
72': Vuelve a rozar el gol Radovanovic en la falta puesta por Toni Moya. ¡¡Se va por poco por el palo!!
Real Zaragoza 0 - 2 Cádiz CF | Doble cambio
71': Entran Dani Gómez y Toni Moya, por Kodro y Moyano.
Real Zaragoza 0 - 2 Cádiz CF | Amarilla para Diakité
70': Amarilla para el autor del segundo tanto.
Real Zaragoza 0 - 2 Cádiz CF | GOLAZO DE MOUSSA
66': ¡GOL, GOL DEL CÁDIZ! Golazo de Moussa desde fuera del área por toda la escuadra.
Real Zaragoza 0 - 1 Cádiz CF | Parada de Adrián
64': Sale a la contra el Cádiz con Brian Ocampo prácticamente solo. Se estira Adrián para salvar el segundo.
Real Zaragoza 0 - 1 Cádiz CF | Doble cambio en el conjunto blanquillo
60': Doble cambio en el Rela Zaragoza. Sellés mete al campo a Tasende y a Tachi por Pomares y Valery.
Real Zaragoza 0 - 1 Cádiz CF | ¡GOL DEL CÁDIZ!
58': ¡GOL DEL CÁDIZ! Se adelanta el conjunto visitante con un gol en propia puerta de Radovanovic.
Real Zaragoza 0 - 0 Cádiz CF | ¡¡Casi Rado!!
57': ¡Roza Radovanovic el 1-0! Disparo de cabeza del central, tras un centro de Guti, que se va fuera por muy poco.
Real Zaragoza 0 - 0 Cádiz CF | Golpeo de Kodro
54': Disparo de Kenan Kodro desde la frontal, pega en Jorge Moreno, y el desvío se envenena hacia la meta gaditana a córner.
Real Zaragoza 0 - 0 Cádiz CF | Reclama penalti el Zaragoza
52': Pide el Real Zaragoza penalti por un agarrón en el área a Insua. El colegiado dice que no hay nada.
Real Zaragoza 0 - 0 Cádiz CF | Calientan Francho y Tasende
48': Salen a calentar Francho y Dani Tasende.
Real Zaragoza 0 - 0 Cádiz CF | Segunda mitad
45': ¡Arranca la segunda mitad!