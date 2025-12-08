Un gol de penalti en el 95' le permite al Real Zaragoza sumar un merecido y trabajado punto en Málaga, aunque sigue colista

Un punto que sabe a victoria, porque cuando no puedes ganar, es importante no perder. El Real Zaragoza ha logrado sumar en La Rosaleda un heroico y merecido punto gracias a un gol de penalti convertido por Dani Gómez en el tiempo de descuento, poniendo justicia a su acecho final ante el Málaga. Así pues, los de Sellés ven la permanencia a dos puntos y ratifican su espíritu competitivo, aunque siguen colistas de Segunda Divisón

Los locales se adelantaban pasado el primer cuarto de hora por medio de Einar, con algo de fortuna. Podía ampliar después la ventaja, pero el Real Zaragoza reaccionaba antes del descanso, sin encontrar el gol. En el segundo acto, empezaban los de Funes con más intención, pero poco a poco el cuadro visitante convertiría el encuentro en un dominio constante. Finalmente, cuando parecía que el gol no iba a llegar, el colegiado señalaba la pena máxima sobre Insua que pondría el empate final. Ahora sí, este equipo cree, tiene hambre y rasmia.

El Real Zaragoza tenía en Málaga la posibilidad de igualar la puntuación de salvación (18 puntos) y dejar, muchas semanas después, la última posición de la tabla si conseguía sumar su cuarta victoria consecutiva.

Con la filosofía de que lo que funciona no se toca plateaba su once Rubén Sellés. Los protagonistas de la victoria ante el Leganés la semana pasada repetían este lunes. Andrada, Aguirregabiria, insua, Radovanovic, Pomares, Keidi Bare, Raúl Guti, Francho, Valery, Soberón y Kenan Kodro.

Mismo once, pero un planteamiento diferente. La Rosaleda presenciaba un arranque con fútbol, pero con falta de ocasiones claras. Ambos conjuntos se tomaban las medidas, el Real Zaragoza queriendo balón y el Málaga siendo más vertical y rápido.

Así era hasta que se pasaba el minuto 15, cuando una falta de Insua salía demasiado cara, con una amarilla para el gallego y el primer gol del Málaga. El tanto llegaba con algo de fortuna, ya que Andrada sacaba de puños la falta, Izan Merino disparaba a puerta desde la frontal y pegaba en Einar, colándose en la portería el esférico.

El 1-0 no sentaba bien al Real Zaragoza, sino que la siguiente jugada de peligro la protagonizaban los de Juan Funes en el minuto 22, con un centro de Larrubia que se paseaba por la línea de gol.

Pasada la media hora, los pupilos de Sellés empezaban a sentirse más cómodos con balón y se animaban en ataque con acercamientos de Kenan Kodro, Guti o intentos por la banda de Francho. Sin embargo, algo falto de ideas, no lograba disparos a puerta y sufría con las contras del Málaga.

Con mejores sensaciones iba creciendo en el partido el cuadro maño, pero el 1-0 se mantenía al descanso.

Acecho y premio final

El Real Zaragoza no mantenía la inercia positiva con la que se marchaba a los vestuarios, sino que los andaluces dominaban en la reanudación y pronto se acercaba el 2-0, con un cabezazo de Dani Lorenzo que se va rozando el palo de Andrada.

Igual que en el primer acto, iba creciendo el león con el paso de los minutos. A la hora de juego, los blanquillos movían a placer dentro del área pequeña con continuos pases, pero sin atrevimiento a pegarle, era Guti quien terminaba la secuencia con un golpeo a las manos de Herrero.

Pero el Málaga, con un claro plan de partido y un rápido y peligroso Joaquín, salía a la contra y Fer Niño tenía una ocasión muy clara ante Andrada, que para de manera sobresaliente con el pecho.

No había tregua y los maños acechaban la meta andaluza. En un saque de esquina peinaba Kenan Kodro al segundo palo y no llegaba por milímetros Soberón, que solo tenía que empujarla. El delantero cántabro tampoco estaba afortunado en la siguiente acción. Se la dejaba Cuenca desde la línea de fondo para el remate desde el centro, pero se queda lento y no llega a rematar a puerta.

La entrada de Dani Gómez sumaba más pólvora y tenía en sus botas el 1-1 en el minuto 76 tras un magistral pase de Tachi y ganarle la espalda a la defensa. El delantero se quedaba solo ante Herrero, quien se vestía de héroe y evitaba la diana del valenciano.

Sin embargo, quien la sigue la consigue, y aunque el Málaga perdonara a la contra, en el tiempo añadido el colegiado pitaba un penalti a favor del Real Zaragoza. Dani Gómez, con sangre fría, convertía la pena máxima y daba el empate a los maños.

Un punto que acerca un poco más el objetivo y, sin ser el mejor partido de los de Sellés, merecido. Merecido y dedicado a un eterno Manolo Villanova.