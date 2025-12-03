Adiós al "discurso de víctimas" en el Real Zaragoza, el mercado y los nombres más destacados: Sellés repasa la actualidad

El Real Zaragoza cambia el chip liguero para centrarse en su compromiso de Copa del Rey este jueves ante el Burgos. Los de Rubén Sellés, en su momento más dulce de la temporada, tratarán de pasar de ronda y esperar a un rival de Primera División cuatro años después.

Aunque lo más importante en el club es la competición regular y seguir sumando puntos para salir del descenso, este miércoles, el entrenador zaragocista ha defendido que la “la Copa no molesta”. En este aspecto, ha destacado que es un reto bonito que “permite dar pasos hacia adelante y ver jugadores que no han iniciado tantos partidos como merecen”.

No obstante, de cara al encuentro ante el Burgos, Rubén Sellés plantea rotaciones importantes en el once titular, aunque no será hasta mañana cuando se desvelen. “Hay jugadores que han trabajado muy bien y es el momento de que den ese paso adelante”, ha señalado el valenciano, que defiende que los partidos no los ganan 11, sino el equipo.

Las dudas surgen con el protagonismo de Bazdar y Dani Gómez, dos jugadores con los que Sellés no está contando y suman dos jornadas fuera de la convocatoria. Aun así, al ser cuestionado por ambos delanteros, el técnico ha asegurado que cuenta “con todos los jugadores de la plantilla y son activos del club”, siendo “tan seleccionables como cualquier otro”.

Tampoco ha sido concreto con la participación de Akouokou. “Cuento con todos e intento realizar el 11 y la convocatoria en base a lo que puede favorecer la victoria del Real Zaragoza”, ha señalado al respecto.

Otro de los nombres destacados en la sala de prensa ha sido el de Sebas Moyano, titular indiscutible con Gabi y con un papel secundario desde la llegada del valenciano. “Por circunstancias, no ha entrado tanto como le gustaría y es entendible. Tanto él como otros están peleando y, cuando tienen minutos, plantan una bandera y dicen 'aquí estoy'. Se dejan el 100% por el club y sus compañeros”, ha valorado.

El ex del Oviedo, además, no ha entrenado este miércoles por una gastroenteritis, aunque no está descartado para el Burgos.

“Tenemos una plantilla con jugadores que están haciendo las cosas muy bien. Los que entren mañana deben jugar al fútbol como saben y con la identidad que queremos. Espero que seamos un equipo muy competitivo mañana”, ha demandado Sellés.

"Margen de mejora"

Por otro lado, el míster ha repasado la situación del Real Zaragoza, tras tres victorias consecutivas. Pese a las buenas sensaciones del último partido, Sellés ha subrayado que todavía tienen “bastante margen de mejora” y pone el foco en situaciones que deben “ajustar mejor”, sobre todo en defensa.

“Estamos en una versión muy reconocible de lo que queremos ser, pero todavía tenemos bastante que aportar”, ha resumido.

Así pues, también ha agradecido el apoyo del Ibercaja Estadio ante el Leganés, señalando que el público “asumió el gol del Leganés como una situación aislada” y empujó al equipo hacia el gol.

Con ese cambio de dinámica, ha cambiado la mentalidad. Por ello, Sellés ha confesado que se ha “abandonado el discurso de víctimas, como club y como afición”.

“Estamos en un discurso en el que somos tan competitivos como el que tenemos delante. Llevamos 2 semanas ganando y no creo que podamos llamarnos ganadores, nos queda mucho todavía. Vamos a ir a por los partidos, pero debemos seguir dando pasos. No podemos pasar de ser víctimas totales a ganadores en 2 semanas”, ha recalcado.

Por último, la mirada ya se va al mercado de fichajes de invierno que comienza en menos de un mes. Sellés ha admitido que en los próximos días se reunirá con Txema Indias, director deportivo, para continuar con las conversaciones. “Los procesos son más largos que en un mes. Txema tiene su propio proceso”, ha manifestado.