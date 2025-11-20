Rubén Sellés, sobre el encuentro ante el Eibar: "Lo preparo igual que si tuviera delante al Arsenal o al Real Madrid"

Con la idea de que se ha dado un paso adelante, pero de que todavía queda mucho por sufrir y trabajar afronta esta semana el Real Zaragoza. Lo dijo Raúl Guti este miércoles y lo ha repetido Rubén Sellés este jueves. La victoria frente al Huesca fue un alivio y una demostración de que el equipo puede ganar a cualquiera.

Así lo ha expresado el técnico zaragocista, que ha afirmado que durante la semana han sido “sinceros y directos”, marcando una pauta de cómo competir. “No somos mejores que nadie, pero tampoco peores”, ha defendido.

En esta línea, ha manifestado que el nivel del Real Zaragoza todavía tiene que seguir mejorando: “No vamos a aceptar nada que esté por debajo de ese rendimiento, es un requerimiento mínimo”.

“Creíamos que el equipo había mejorado y no se transmitía en puntos, ya lo hemos demostrado”, ha analizado.

Así pues, el Real Zaragoza se focaliza en su próximo compromiso, ante el Eibar este sábado. Sería “un paso adelante muy grande en lo anímico”, aunque Sellés ha reconocido que se centra en cómo ayudar a sus jugadores y no en qué pasará tras el partido.

Para este encuentro, Sellés hará cambios en el once determinados por el rival y el plan de partido. “Hemos encontrado una manera de competir y debemos reforzarlo. Veremos si con 1 cambio o más”, ha desvelado.

Uno de los cambios seguros será el de Radovanovic por expulsión. En ese centro del campo, Sellés ha insistido en que hay varias soluciones que no desvela.

El entrenador valenciano no recupera ningún lesionado, pero ya cuenta con Saidu en plenas condiciones y con Samed Bazdar, tras su regreso de la selección bosnia. “Ha llegado cansado, pero esperemos que no tenga ningún problema y podamos contar con él el fin de semana”, ha concretado.

Un partido complicado

Este sábado, el Real Zaragoza visita Ipurúa para medirse al Eibar, un equipo también en la zona baja de la tabla. No obstante, Sellés ha confesado que prepara todos los partidos igual, independientemente de contra quien juegue. “Mi manera de respetar mi trabajo, al club y a la afición es hacer siempre lo que haría como si tuviera delante al Manchester City o al Real Madrid", ha subrayado.

Igualmente, ha analizado que el Eibar tiene un ritmo de juego y circulación rápido y visualiza un encuentro complicado. Aun así, Sellés plantea una fórmula para “ser exitosos”.

También ha rechazado que su equipo vaya a tierras vascas a defender o a mantener un 0-0. “Mi manera de plantear un partido no es nunca ir al 0-0, sino competir, tener una idea clara, ser dominante en las facetas del juego, y eso implica ser presionante y agresivos cuando se pueda, sea en casa o fuera. Tenemos argumentos para jugar partidos sólidos y ser protagonistas”, ha destacado.

Por otra parte, Sellés cumple un mes en el Real Zaragoza y de estas semanas ha valorado la competitividad de su equipo ante cualquier rival, mientras que a la hora de elegir un factor a mejorar opta por mejorar el balón parado ofensivo.

Por último, ha respondido a la situación de Samed Bazdar y Dani Gómez, casi sin protagonismo desde su llegada. Ha reconocido que ha hablado con ellos y que su participación ha dependido de cada partido y del bien común. Eso sí, ha asegurado que cuenta totalmente con ellos.