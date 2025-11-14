Rubén Sellés, entrenador del Real Zaragoza: "Dentro tenemos los mismos sentimientos y afección al club que la afición"

A 9 puntos de la salvación tras 13 jornadas disputadas, en el Real Zaragoza hay poco a lo que agarrarse. El ambiente de pesimismo inunda la ciudad. Sin embargo, desde el club se transmite confianza plena en revertir la situación. Lo manifestó este jueves Francho y lo ha reiterado este viernes el entrenador Rubén Sellés.

El técnico valenciano sigue insistiendo en ir partido a partido, pero ha confesado que la salvación es posible porque su propia experiencia se lo dice. En este punto, ha recordado la permanencia que vivió en Inglaterra en el Reading: “En noviembre estábamos 10 puntos abajo y nos quitaron 6 por impagos, y nos salvamos con 2 jornadas de antelación. Lo he conseguido antes y tengo las mismas sensaciones”.

Además, Sellés ha querido ser claro este viernes con un mensaje: “Dentro tenemos los mismos sentimientos y afección al club que cualquiera”. En varias ocasiones durante su rueda de prensa, el entrenador ha insistido en que el vestuario y cuerpo técnico también está sufriendo y es consciente de la situación.

“No soy zaragocista desde que nací, pero desde que llegué me he sentido identificado y sé lo que es. Hacemos lo posible para revertir la situación. Dentro todo el mundo siente lo mismo que la afición”, ha añadido.

Igualmente, ha manifestado el sentir de los jugadores tras las derrotas. “Cuando pierdes, el día siguiente tiende a ser triste. Nosotros sí que sentimos lo que es una victoria o una derrota. El lunes no te sientes bien, ninguno de nosotros. Durante la semana tengo que trabajar estrategias y ellos seguir esforzándose. Conforme evoluciona la semana vas cogiendo sensaciones y mejorando”, resume sobre esa evolución.

Como viene siendo habitual, ha defendido que se centran en el presente y no en hacer cálculos de lo que necesitan. Así pues, el foco está solo en el encuentro ante el Huesca este domingo. “Lo afrontamos como todos, vamos a ir a ganar. Estamos en una situación en la que cada partido es una final”, ha subrayado Sellés, quien conserva la “confianza y tranquilidad” del club, aunque entiende lo que es el fútbol y lo que ocurre en estas situaciones.

En este aspecto, sobre su inicio con tres derrotas en tres partidos, ha justificado que “conformar un equipo lleva tiempo” y su plan se basa en el trabajo semana a semana. “Tenemos argumentos y el equipo es competitivo”, ha apuntado.

Para lograrlo en el próximo partido, el valenciano considera que el Real Zaragoza está “mejor” de lo que ha estado, en lo que a bajas se refiere. Y es que esta semana ha recuperado a Keidi, Valery, Saidu y Radovanovic. “Quedan 48 horas hasta el partido. A lo mejor no es de inicio con alguno, pero casi todos estarán disponibles”, ha concretado.

Guti, Adrián y la delantera

Cuestionado por varios jugadores, Sellés ha defendido a los suyos. En primer lugar, lo ha hecho con Raúl Guti y su posición de mediapunta. “No voy a señalar nunca a ninguno de mis jugadores. Estuvo al nivel del resto de sus compañeros. No perdimos por su posición. Guti intentó ejecutar lo mejor posible lo que demandamos, a partir de ahí, lo analizaremos”.

También ha elogiado a Adrián Rodríguez y su dominio en la defensa de la portería y los centros laterales.

No obstante, sobre la posibilidad de introducir dos delanteros, ha confesado que se plantea cambios de nombres y posiciones.

Por último, al respecto del regreso de David Navarro a la estructura del Real Zaragoza, Sellés ha especificado que está “centrado” en su equipo y en ganar. “Se me comunicó ayer, me lo dijo Txema Indias. A partir de ahí no me corresponde valorarlo. Si tenemos una persona que viene a sumar y representa al zaragocismo, bienvenido sea”, ha concluido.