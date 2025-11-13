Francho Serrano ve posible la salvación: "Me agarro a que somos el Real Zaragoza. Es capaz de todo"

Como viene siendo habitual en el Real Zaragoza, Francho Serrano es quien da la cara cuando el viento sopla en contra. Así pues, a tres días de medirse al Huesca y con el equipo a 9 puntos de la salvación, el capitán zaragocista ha salido a defender la grandeza del Real Zaragoza, así como ha mandado un mensaje de optimismo a la afición.

Francho Serrano no niega que la situación es límite y muy complicada, pero elige creer y ante la cuestión de si ve posible la salvación, su respuesta es clara: “¿Por qué no? El Real Zaragoza es mucho más grande y es capaz de todo. Va a ir bien seguro”.

En este sentido, el centrocampista ha apelado a trabajar por cambiar la dinámica, dar su “mejor versión” y “demostrar lo que es el Real Zaragoza”.

“Tenemos que dejar claro lo que es este escudo y esta camiseta. El de este fin de semana es un partido clave, por lo que es para la ciudad y para Aragón. Me agarro a que somos el Real Zaragoza. El domingo tenemos la fuerza todos de demostrar al mundo lo que es el Real Zaragoza”, ha declarado.

No obstante, también ha hecho autocrítica y ha reconocido que todos tienen que dar un plus, pues así no les está dando: “Cualquier golpe nos hace mucho daño, estamos recibiendo muchos muy fácil. Eso se trabaja entrenando y siendo más fuertes mentalmente”.

Otra de las claves que ha transmitido Francho y que sigue en la línea del vestuario es el pensar solo en el presente. “No hay más allá del hoy, eso es equivocarnos. Pensamos en el Huesca y en sacar los tres puntos en un partido muy emocional. Estamos convencidos”, ha subrayado.

Igualmente, ha defendido que el Ibercaja Estadio será un fortín este domingo y tiene claro que la afición no se va a desenganchar. “El Real Zaragoza es tan grande por lo que representa su gente. Vamos últimos y van a seguir estando, nos van a ayudar a ganar. Los máximos responsables de la situación del club somos nosotros. No es pedirles, es decirles que no nos falten, no nos van a faltar”, ha defendido.

Situación personal

Desde su llegada al primer equipo, Francho Serrano solo ha vivido temporadas complicadas. Cada vez más. Sin embargo, el canterano se muestra muy feliz: “No me arrepiento, soy un afortunado de estar todos los días, de vestir la camiseta del Zaragoza, defender los colores de mi ciudad y de mi equipo. Me ha hecho mejor persona, mejor futbolista y mejor zaragocista”.

Por su sentimiento al escudo y su fidelidad a los colores, Francho Serrano se ha ganado ser el capitán de este Real Zaragoza. Algo que también le ha hecho ser el escudo en las derrotas y malos momentos, aunque el futbolista no lo sienta así.

“Tengo una experiencia en el club con la que gestiono bien la situación, los compañeros me ven como referente. Estoy a gusto de dar la cara por quien haga falta. Soy feliz con mi rol, en el Zaragoza y con mis compañeros”, ha justificado.

En este punto, ha confesado que se ha encargado de transmitir a la plantilla lo que es el Real Zaragoza. “La gente que vino fue porque venía al Real Zaragoza y hacer algo grande iba a ser más bonito que en cualquier otro lado. La gente es consciente de dónde está”, ha asegurado.

Por último, Francho Serrano ha mostrado su confianza en la propiedad y ha insistido en que todo es cuestión de cambiar la dinámica para dejar al Real Zaragoza donde se merece.